الفنان هاني شاكر يحتفل بفوز نسور قرطاج على الديوك الفرنسية في مونديال قطر 2022

احتفل الفنان القدير ” هاني شاكر ” بعد إنتصار نسور قرطاج على المنتخب الفرنسي في مونديال كأس العالم قطر 2022 بهدف نظيف عن طريق اللاعب وهبي الخزري.

وقد كتب الفنان هاني شاكر على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور إنستغرام قائلًا : ” مبروك المنتخب التونسي الشقيق الفوز على المنتخب الفرنسي، رغم الخروج من البطولة لكن شرفتوا الكرة العربية وعملتوا مباراة رائعة.

وبعد إنتهاء أحداث المباراة فقد ظهر النجم التونسي على معلول بموقف إنساني، حيث قد قام بتهدئة أفراد الأمن وذلك عند إخراجهم للمشجع التونسي الذي إقتحم الملعب بعد نهاية المباراة وهو يحمل علم فلسطين.

وغادر نسور قرطاج مونديال كأس العالم قطر 2022 مرفوعي الرأس، بعد أن احتلوا المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط ” تعادل أمام الدنمارك، وهزيمة أمام استراليا، وفوز على فرنسا ”