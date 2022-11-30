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الفنان هاني شاكر يحتفل بفوز نسور قرطاج على الديوك الفرنسية في مونديال قطر 2022

مصطفى أبو حجازي

احتفل الفنان القدير ” هاني شاكر ” بعد إنتصار نسور قرطاج على المنتخب الفرنسي في مونديال كأس العالم قطر 2022 بهدف نظيف عن طريق اللاعب وهبي الخزري. 

الفنان هاني شاكر يحتفل بفوز نسور قرطاج على الديوك الفرنسية في مونديال قطر 2022

وقد كتب الفنان هاني شاكر على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور  إنستغرام  قائلًا : ” مبروك المنتخب التونسي الشقيق الفوز على المنتخب الفرنسي، رغم الخروج من البطولة لكن شرفتوا الكرة العربية وعملتوا مباراة رائعة.

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منشور هاني شاكر

وبعد إنتهاء أحداث المباراة فقد ظهر النجم التونسي على معلول بموقف إنساني، حيث قد قام بتهدئة أفراد الأمن وذلك عند إخراجهم للمشجع التونسي الذي إقتحم الملعب بعد نهاية المباراة وهو يحمل علم فلسطين. 

وغادر نسور قرطاج مونديال كأس العالم قطر 2022 مرفوعي الرأس، بعد أن احتلوا المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نقاط ” تعادل أمام الدنمارك، وهزيمة أمام استراليا، وفوز على فرنسا ” 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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