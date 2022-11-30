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الفنان نبيل الحلفاوي يهنيء المنتخب التونسي بعد الفوز على بطل العالم

مصطفى أبو حجازي

قام الفنان القدير ” نبيل الحلفاوي ” بنشر تغريدة عبر حسابة الرسمي بتويتر، وذلك بعد إنتصار المنتخب التونسي على أبطال العالم ” الديوك الفرنسية ” بهدف نظيف، وتوديع مونديال كأس العالم قطر 2022

الفنان نبيل الحلفاوي يهنيء المنتخب التونسي بعد الفوز على بطل العالم

وقد دون النجم  نبيل الحلفاوي  قائلًا : ” خير ختام لتونس الخضراء، ودعتم المونديال مرفوعي الرأس، وفزتم على أبطال العالم وحامل اللقب ” 

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وودع المنتخب التونسي المونديال بعد أن تمكن من الإنتصار على المنتخب الفرنسي ” حامل اللقب ” بهدف نظيف، وتم إحرازه عن طريق اللاعب ” وهبي خزري ” عند الدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني، ليودع نسور قرطاج مونديال قطر مرفوعي الرأس، حيث قد إحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط. 

وقد تأهل عن المجموعة الرابعة، المنتخب الفرنسي ” في صدارة المجموعة ” برصيد 6 نقاط متفوقًا على المنتخب الصربي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف. 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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