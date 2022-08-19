الفنان سلوم حداد يضع تيم حسن في ورطة بسبب “الزير سالم” ومصير تامر حسني يلوح في الأفق

أعلن الفنان السوري تيم حسن، عن دخوله تجربة جديدة من نوعها، من خلال إحياء قصة الزير سالم في فيلم سينمائي جديد، وتقديمها برؤية مختلفة، وأعلن إنه سوف يقوم بإخراج فيلم الزير سالم أيضا، وهنا وضع نفسه في مقارنة مع الفنان السوري سلوم حداد.

مسلسل الزير سالم الذي قدمه سلوم حداد

الفنان سلوم حداد هو أحد عمالقة الدراما السورية، وله أعمال خالدة في أذهان كل الجماهير العربية، وأبرز تلك الأعمال مسلسل الزير سالم.

وقدم الفنان السوري سلوم حداد شخصية الزير سالم ببراعة شديدة، وأتقن الدور إلى حد جعل الناس يعتقدون أن هذا هو أبو ليلى “المهلهل” أو الزير سالم الحقيقي.

على الرغم من أن الفنان تيم الحسن شارك في مسلسل الزير سالم، وظهر في دور “الجرو” ابن “كليب” شقيق الزير سالم، لكن تقديم فيلم الزير سالم يعد ورطة كبيرة للنجم تيم حسن، سوف يحتاج مجهود مضاعف في تقديم الشخصية حتى يصل إلى بعض من الإبداع الذي قدمه سلوم حداد.

مصير تامر حسني يلوح في الأفق قبل فيلم الزير سالم

محاولة إحياء أو تقديم قصة الزير سالم من جديد أمر جيد، حتى وإن كان هناك صعوبة في أن تمحو من أذهان الجمهور شخصية سلوم حداد.

ولكن الغريب في الأمر أن الفنان تيم حسن قرر أن يخرج فيلم الزير سالم أيضا بجانب تجسيد دور البطل، وهو أمر عجيب، لماذا تشتت نفسك بهذه الطريقة في عمل ضخم مثل قصة حياة الزير سالم؟ لماذا لا تعتمد على مخرج جيد وتركز أنت في التمثيل وإتقان الدور؟.

وهذا الأمر يهدد تيم الحسن بمصير تامر حسني في فيلم بحبك، الذي قام بتأليفه وإخراجه، ولعب دور البطولة فيه، وهو ما جعله يتعرض لانتقادات لاذعة من كل النقاد والجماهير أيضا، وربما أثر ذلك على نجاح العمل.