الفنان تامر حسني: بفتح المصحف فجأة لقيت الآية دي قدام عيني… ويعلق على الوضع الراهن بكلمات مؤثرة

قام الفنان تامر حسني بالتعليق على الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

الفنان تامر حسني- مصدر الصورة: "صدى البلد"

وقد كتب تامر حسني: ” احنا في وقت من حياتنا عمره ما عدى علينا قبل كده، وكل الناس تعبانه وكثير مننا محتارين وكثير تايهين ومستغربين ومش مصدقين اللي بيحصل واللي شايفينه قدام عنيهم”.

وتابع حسني: “حاليا كنت بسمع من بعض أهل الدين كثيرا وهم يتحدثون أننا يجب أن نرجع ونقرب لربنا عشان ده الحل الوحيد لكل الناس عشان نخرج من الظلمة اللي عايشينها للنور …فقمت ماسك المصحف فجأة وفتحته وقولت يا ترى لما أفتح عيني هتيجي على أي آية … فتحت وعيني جت على الآية دي … الحقيقة مفيش إشارة أوضح ولا أبلغ من كده واللي عايز يشوف اللي حصل صدفة أو إشارة بتقدير من ربنا”.

وختم تامر كلامه قائلا: “في النهاية إننا لازم نقرب من ربنا اكتر اكيد هيبقى أفضل للجميع وأكيد أحسن أننا نفتح القرآن ونقرأ فيه حتى ولو صفحة واحدة كل يوم، قراءة القرآن في حد ذاته أصلا ثواب كبير … -سبحان الله- وبحمده جمعة مباركة على الجميع”.

من جانب آخر، فقد اعتذر الفنان تامر حسني عن إحياء حوالي 20 حفلة حول العالم في أشهر المدن العالمية و40 حفل زفاف داخل مصر وخارجها، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما أوقف الفنان تامر حسني، إصدار باقي أحدث ألبوماته“ هرمون السعادة ”وأيضا أوقف تجهيزات فيلمه الجديد.