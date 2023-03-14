الفنانة “هيفاء وهبي” ترفع دعوى قضائية على بعض متابيعيها على السوشيال ميديا

قامت الفنانة اللبنانية “هيفاء وهبي” برفع دعوى قضائية على بعض الأشخاص الذين قاموا بالتعرض لها وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالإساءة.

وقد صرحت هيفاء وهبي في لقاء لها من خلال إحدى القنوات اللبنانية قائلة: «إنني لجأت للقانون وذلك حتى أسترد حقي وأكدت أن تلك الرسالة لجميع المتابعين، وتابعت أي حدا يضايقكم على السوشيال ميديا يجب أن يتم حبسه ويأخد جزائه، وأضافت هيفاء، يجب أن تلجأوا للقضاء، لأن مواقع السوشيال ميديا يحدث فيها تخطي كتير للحدود، فيجب على هذه الأشخاص أن تأخد جزاءها ويجب أن يعاقبوا ويتم حبسهم فورا».

من ناحية أخرى فقد شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام فعاليات إحياءها حفل لها في دولة قطر.

هذا وقد انشغلت هيفاء خلال الفترة الماضية بتصوير الفيلم الجديد المشاركة في بطولته “رمسيس باريس”، والذي تدور أحداث هذا الفيلم في إطار كوميدي، وذلك حول سفر مجموعة من المصريين من ميدان رمسيس في مصر إلى العاصمة الفرنسية باريس في رحلة مليئة بالأحداث المثيرة والمفاجآت، وتصل الأحداث إلى منتهى ذروتها وذلك من خلال أن يقرر هؤلاء الشباب بتشكيل عصابة للشروع في سرقة لوحة الموناليزا المتواجده في متحف اللوفر وهم متنكرون.