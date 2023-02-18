الفنانة “داليا البحيرى” تحتفل بعيد ميلاد إبنتها وتوجه رسالة حب لها

قامت الفنانة “داليا البحيري” بالإحتفال، بعيد ميلاد إبنتها، وقامت الفنانة اليوم بنشر صورة تجمعهما سويا على مواقع التواصل الإجتماعى، وقامت الفنانة بتوجيه رسالة لإبنتها تعبر لها فيها عن مدى الحب الذى يكمن داخل قلبها لإبنتها، وتصفها بأنها المنحة الأعظم والأجمل من الله و التي من الله عليها بها.

وقامت داليا البحيري بنشرصورتها مع إبنتها من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، كما ظهرت البحيرى فى الصورة وهي تعانق إبنتها الجميلة، وتعلق على الصورة قائلة لها “قبل أربعة عشر سنة دخلتى زاوية حقيقية فى حياتي، وقد وهبني الله أعظم وأجمل هدية على الإطلاق، وزادت داليا البحيرى مخاطبةإبنتها، “كيكي المدهشة، ثم تابعت حديثها لإبنتها، أنا ممتنة إلى الأبد لتملكك وحملك فى بطنى، و أشكر الله فى كل يوم علي إنك موجودة بيننا، ثم أكملت قائلة، إبنتي الحبيبة حفظك الله ويارب يحميكى ويحفظك في كل خطوة من خطوات حياتك، بحبك إلى الأبد، وإلى ما لا نهاية يا كل شئ فى حياتى ، دا أسعد عيد ميلاد ليا معاكى يا كيكو.

نبذة عن الفنانة داليا البحيرى

الفنانة داليا البحيرى هى ممثلة مصرية، مواليد محافظة الغربية ولدت سنة 1970، حاصلة على بكاليروس في اﻹرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، مارست الفنانة لفترة بعد تخرجها وعملت مرشدة سياحية، ثم قامت بالعمل فى تقديم البرامج علي بعض القنوات الفضائية المصرية، ثم إشتغلت موديل وكانت الفنانة داليا البحيرى واحدة من أهم عارضات الأزياء في مصر، فازت الفنانة داليا البحيرى وحصلت على لقب ملكة جمال مصر، سنة 1991، وقامت بتمثيل مصر في مسابقتي “ملكة جمال الكون “و”ملكة جمال العالم” وكان ذلك فى السنة ذاتها، وهذا ما مهد وفتح لها الطريق، لتتوجه بعدها للتمثيل، وقد بدأت الفنانة مشوارها الفنى بعدة أفلام منها “علشان ربنا يحبك” من إخراج رأفت الميهي سنة 2000، و”الباحثات عن الحرية” وكان من إخراج إيناس الدغيدي، وقد قامت داليا البحيرى ببطولة العديد من الأفلام مثل فيلم “محامي خلع “مع الفنان هاني رمزي، و فيلم السفارة في العمارة مع الفنان عادل إمام، وفيلم حريم كريم، وفيلم أحلام حقيقية، وقدمت الفنانة بطولة بعض المسلسلات منها صرخة أنثى، ومسلسل ريش نعام، و في غمضة عين، ومسلسل يوميات زوجة مفروسة، وقدمت ايضا مسلسل القاصرات.