الفنانة المغربية دنيا بطمة تستعرض ساعتها الجديدة

استعرضت الفنانة المغربية دنيا بطمة، ساعتها الثمينة في فيديو جديد، والتي يقدر ثمنها باكثر من مليون ريال سعودي.

اثارت دنيا بطمة الجدل بين متابعيها، بعد ظهورها بساعة Richard Mille RM 037 الثمينة، التي يبلغ سعرها أكثر من $290,700 اي ما يعادل اكثر من مليون ريال سعودي.

هذه الساعة، مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، بالإضافة إلى ترصيع الماس المصنع، كما أنه من بين أهم مميزات هذه الساعة أنها جد مقاومة للماء فهي تشتغل على عمق يصل إلى 50 مترا.

ظهرت دنيا بهذه الساعة الثمينة في اخر إطلالة لها، مرفوقة باغنية ريم السواس:”لكل واحد بيغار مني وبيكرهني، شو منقول له، سم بدنك سم بدنك”.

ويرى المتابعين أن هذه الإطلالة، وخاصة بعد ادراج هذه الاغنية بالذات، هي رسالة إلى طليق دنيا، المنتج البحريني الشهير محمد الترك، الذي انفصلت عنه منذ عدة أشهر.

وكانت قد أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل مؤخرا، بعد ظهورها بشكل مختلف تماما في فديو على حسابها على التيك توك، ووجهها متغير جدا بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها.