الفاتح قرشي قائد قوات الدعم السريع: الفريق أول حميدتي لا يزال على قيد الحياة ولكنه لا يرغب في الظهور أمام الإعلام

قال الفاتح قرشي أحد قادة قوات الدعم السريع أثناء حوار مباشر مع المذيع أحمد طه مذيع قناة الجزيرة، أن قوات الدعم السريع منتشرة في العديد من المناطق داخل العاصمة السودانية الخرطوم، ومن تلك المناطق “كوبري المنشية ومنطقة شرق النيل” والعديد من المناطق الأخرى التي تعتبر مناطق رئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم، كما أكد أن قوات الدعم السريع فازت في العديد من المعارك التي نشبت ضد القوات المسلحة السودانية “الجيش السوداني”.

وكان المذيع أحمد قد سأل قائد قوات الدعم السريع الفاتح القرشي بشأن الصور والفيديوهات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي والتي تُظهر أن قوات الدعم السريع تقوم بالسطو على منازل المواطنين والمرافق العامة مثل المستشفيات الحكومية والمدارس وبعض المرافق العامة الأخرى، التي قاموا بجعلها مواضع تمركز لهم، ورداً على ذلك قال الفاتح قرشي: “قوات الدعم السريع لم تفعل ذلك أبداً، بل هؤلاء الأشخاص مجرد جماعات وميليشيات تابعة للقوات المسلحة السودانية، قام البرهان وبعض القادة الآخرين من الجيش بتجنيدهم من أجل تشويه صورة الدعم السريع أمام العامة وبالأخص أمام المواطنين السودانيين، كما أنه تم القبض على الكثير من هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالاستيلاء على المرافق العامة في أنحاء العاصمة السودانية من قبل قوات الدعم السريع نفسها، لتأكيد أن قوات الدعم السريع ليس لها يد في هذا الأمر”.

أكد الفاتح قرشي أيضا أن الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” موجود ويقوم بالمرور على قوات الدعم السريع بين الحين والآخر، نافياً الشائعات التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي بأن حميدتي قد فارق الحياة بسبب ضربة وُجهت له من قبل القوات المسلحة، مؤكداً أيضا أن حميدتي يتواجد دائماً في الصفوف الأولى في كل معركة ميدانية تدخلها قوات الدعم السريع في مواجهة الجيش.

بعد أن أدلى الفاتح قرشي بكلمته التي أكد فيها أن حميدتي ما زال على قيد الحياة ولم يمت كما يُقال، طلب المذيع أحمد طه من الفاتح قرشي بأن يرى حميدتي على الهواء مباشرة وبأن يظهر أمام العامة أثناء الحوار وعبر شاشة الجزيرة، إلا أن الفاتح قرشي كان قد رفض طلبه أمام الهواء مباشرة وقال: “إن الفريق أول حميدتي لا يرغب في أن يظهر على الشاشة أو أمام الإعلام بشكل عام، وهو الآن مشغول بتنفيذ الخطة السامية التي تم التخطيط لها والتي يتم تنفيذها الآن على أرض الواقع”.

في نهاية الحوار التلفزيوني كان قد سأل المذيع أحمد طه عن إجمالي عدد قوات الدعم السريع في السودان خلال الوقت الراهن وبعد انتهاء العديد من المعارك الميدانية التي نشبت بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش المسلحة، لكن أكد الفاتح قرشي أنه لن يستطيع أن يبوح بمعلومة مثل هذه على الهواء مباشرة.