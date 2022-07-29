السيول تضرب الإمارات وتحركات الدولة للحفاظ على المواطنين ومواجهة الأزمة

شهدت إماراتي الفجيرة والشارقة سيول غير مسبوقة بسبب هطول أمطار غزيرة أدت إلى مغادرة مواطنين منازلهم، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للخسائر التي لحقت بالمناطق السكنية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يوجه بحماية المواطنين ونقلهم إلى مناطق إيواء مؤقتة

ومن جانبه وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي بنقل الأسر المتضررة إلى مناطق إيواء مؤقتة، كما وجه وزارة الداخلية بإنقاذ السكان في المناطق التي تتعرض للسيول ونشر فرق الإنقاذ والطوارئ من وزارة الداخلية والإمارات المجاورة.

العمل عن بعد يومي الخميس والجمعة

وحفاظا على المواطنين يكون العمل يومي الخميس والجمعة عن بعد بالنسبة للموظفين من القطاع الحكومي والخاص في المناطق المتضررة وخاصة من إمارات الفجيرة والشارقة ورأس الخيمة، ويستثني من ذلك القرار:

الجهات العاملة بوزارة الداخلية.

الجهات الأمنية.

الجهات المعنية بالدعم المجتمعي والتي تتعامل مع بلاغات المواطنين.

لجنة حصر الأضرار

كما تشكلت على الفور لجنة لحصر الأضرار التي نتجت من السيول، وناشدت اللجنة المواطنين بالبعد عن مناطق السيول ومجاري الأودية، كما وجهت اللجنة بضرورة سرعة الاتصال بالطوارئ والدفاع المدني وغرف العمليات الشرطية فور وقوع أي حوادث، حيث تعمل الأجهزة المشكلة لمواجهة الكوارث على مدار الساعة لتلقي البلاغات.

وزارة الدفاع تطلق عملية “الأيدي الوفية”

وفي إطار حرص وزارة الدفاع على إنقاذ المواطنين ودعم السلطات المدنية، أطلقت الوزارة عملية “الأيدي الوفية” لإنقاذ المواطنين، ونقلت المواطنين العالقين في مناطق السيول وكذلك المواطنين المتضررين والمحاصرين في منازلهم الى مناطق إيواء مؤقتة.