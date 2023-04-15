“السودان” على صفيح ساخن.. وحمدوك يدعوا بمواجهة خطر التفكك.

تعيش السودان حالة كبيرة من الفوضى خلال مجريات اليوم، وذلك بسبب الاشتباكات المستمرة بين أفراد الشعب والجيش السوداني، والتي قد راح ضحيتها بعض الأرواح، ولقد ناشد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك بعض أطراف النزاع داخل الدولة، مطالبا إياهم بتهدئة الأوضاع، من أجل مواجهة خطر التفكك، ومن السيئ في هذا الوضع هو وقوع بعض الضحايا في هذه النزاعات السودانية، حسب ما أعلنت نقابة الأطباء السودانية.

رئيس الوزراء السوداني يدعو لمواجهة خطر التفكك

ووجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عدة رسائل لكل أطراف النزاع في السودان، من أجل تهدئة الأوضاع.

وذكر حمدوك أن الحل السلمي ما زال على طاولة الحوار، وهناك إمكانية لاستخدامه، بدلا من وقوع المزيد من الضحايا، ونبه على أن الخاسر الوحيد من هذه المعركة هو الشعب السوداني.

كما ذكر أنه لا يلقي خطابا بصفته رئيس الوزراء، ولكنه يلقي خطابا بصفته مواطنا سودانيا من الدرجة الأولى.

رسائل رئيس وزراء السودان لأطراف النزاع

ولقد وجه عبد الله حمدوك ثلاث رسائل لكلا من “الشعب السوداني، ووزير الدفاع السوداني، والمجتمع الدولي والإقليمي”.

وجاءت رسالة حمدوك للشعب السوداني كالتالي: “يجب أن تزداد تماسكا، وأن تجعل خطاب رفض الحرب هو الخطاب السائد”.

بينما قد جاءت رسالته لوزارة الدفاع بالسودان، حيث وجه حديثه للوزير عبد الفتاح البرهان كالتالي:

“يجب عليكم أن تتوقفوا عن إطلاق الرصاص في الحال، وقوموا بتحكيم العقل في هذا الموقف العسير، ولا تزيدوا من الخسائر البشرية، حتى لا يندم الجميع”.

كما وجه رسالته للمجتمع الدولي والإقليمي، وكل محبي السلام العالمي قائلا:

قوموا بواجباتكم في حل الأمور داخل جمهورية السودان، وقوموا بالسعي في حل وتهدئة الأمور بين أطراف النزاع.

وقوع ضحايا في نزاع السودان اليوم السبت

وخلال هذا النزاع الذي وقع صباح اليوم السبت، فقد وقعت بعض الضحايا نتيجة لإطلاق النيران بين القوات السودانية وبين المدنيين.

وقد وقع خلال هذا النزاع ثلاث مدنيين سودانيين، حسب ما قد أعلنت نقابة الأطباء السودانية عبر موقعها الرسمي عبر فيسبوك.

وبالتفصيل فقد وقعت الضحايا في مطار الخرطوم “ضحيتان”، بينما الضحية الأخرى قد وقعت في منطقة كردفان وسط البلاد.

وأضافت النقابة أن هناك ما يزيد عن 9 أفراد قد أصيبوا إصابات بالغة، جراء هذا النزاع.