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السودان على صفيح ساخن.. الشعب يدفع ضريبة الفساد والإمارات أمام نيران الاتهامات (تقرير بالفيديو)

أحمد علي

يبدو أن الوضع السوداني خرج عن السيطرة خلال الشهور الأخيرة، بعد الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع، مما جعل هناك حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد.

FILE PHOTO: A Sudanese family who fled the conflict in Murnei in Sudan's Darfur region، sit beside their belongings while waiting to be registered by UNHCR upon crossing the border between Sudan and Chad in Adre، Chad، July 26، 2023. REUTERS/Zohra Bensemra/File Photo

ويعاني الشعب السوداني جراء الحرب العنيفة التي شهدتها البلاد، مما جعل وسائل التواصل الاجتماعي تعج بمطالبات بضرورة التدخل الفوري والسريع لإيقاف هذه الحرب.

الشعب يدفع ضريبة فساد الجيش السوداني

مازال الشعب السوداني يدفع ضريبة الفساد الذي تسبب به الجيش، بعدما انفصل قائد قوات التدخل السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، الشهير بـ “حميدتي” عن قوات الجيش، بعدما قام  الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، بالانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير.

ورفض البرهان تسليم السلطة للشعب السوداني، وذلك من أجل عقد انتخابات شفافة وديمقراطية لانتخاب رئيس جديد للبلاد بناءًا على تصويت الشعب، حيث رغب في الانفراد بعرش البلاد السودانية وحيدًا، لكن حميدتي كان له رأيًا أخرًا، حيث رفض السماح للبرهاني بالانفراد بالسلطة، لتبدأ معارك دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأصبحت الأوضاع داخل الأراضي السودانية غير مستقرة، حيث يواجه المواطنين السودانيين عنفًا شديدًا من قوات الدعم السريع، والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من المدن السودانية.

في سياق متصل، تواجه الإمارات العربية المتحدة اتهامات عنيفة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام السوداني.

فقد كشفت تقارير صحفية سودانية أن قوات الدعم السريع بقيادة حمدتي تتلقى دعم ماليًا من الإمارات خلال الفترة الماضية، مما جعل هذه القوات تبدأ في تنفيذ مخطط إجلاء المواطنين من المناطق التي تستوذ عليها.

وأوضحت أن الإمارات أمام اتهامات من قبل الشعب السوداني بدعم الإرهاب في السودان، مما يجعلها تواجه غضب الشعب السوداني، والذي يرغب في معرفة الحقيقة الكاملة.

في نفس السياق، تواجه النساء السودانيات خطر الاغتصاب، والذي تقوم به أفراد قوات الدعم السريع، مما يجعل هناك حالة من الخوف والفزع لدي الفتيات في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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