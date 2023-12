السودان على صفيح ساخن.. الشعب يدفع ضريبة الفساد والإمارات أمام نيران الاتهامات (تقرير بالفيديو)

يبدو أن الوضع السوداني خرج عن السيطرة خلال الشهور الأخيرة، بعد الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع، مما جعل هناك حالة من عدم الاستقرار الأمني في البلاد.

ويعاني الشعب السوداني جراء الحرب العنيفة التي شهدتها البلاد، مما جعل وسائل التواصل الاجتماعي تعج بمطالبات بضرورة التدخل الفوري والسريع لإيقاف هذه الحرب.

الشعب يدفع ضريبة فساد الجيش السوداني

مازال الشعب السوداني يدفع ضريبة الفساد الذي تسبب به الجيش، بعدما انفصل قائد قوات التدخل السريع بقيادة الجنرال محمد حمدان دقلو، الشهير بـ “حميدتي” عن قوات الجيش، بعدما قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، بالانقلاب على الرئيس السابق عمر البشير.

ورفض البرهان تسليم السلطة للشعب السوداني، وذلك من أجل عقد انتخابات شفافة وديمقراطية لانتخاب رئيس جديد للبلاد بناءًا على تصويت الشعب، حيث رغب في الانفراد بعرش البلاد السودانية وحيدًا، لكن حميدتي كان له رأيًا أخرًا، حيث رفض السماح للبرهاني بالانفراد بالسلطة، لتبدأ معارك دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع تثير الرعـ ـب في مدن السودان.. ماذا يحدث هناك؟

وأصبحت الأوضاع داخل الأراضي السودانية غير مستقرة، حيث يواجه المواطنين السودانيين عنفًا شديدًا من قوات الدعم السريع، والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من المدن السودانية.

📕ثريد | كيف تشارك الإمارات في حرب السودان؟ جميعنا نعلم بأن دولتنا تعاني من حرب أهلية منذ ١٥ ابريل بين الجيش السوداني و ميليشيا "الدعم السريع" الباغية،لكن ما لايعلمه الجميع هو مشاركة دولة الامارات في مشروع تدمير السودان.

في سياق متصل، تواجه الإمارات العربية المتحدة اتهامات عنيفة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام السوداني.

لاول مرة، تلفزيون السودان الرسمي يقدم تقرير عن دعم دويلة الامارات للميلشيات الدعم السريع فى ارتكاب جرائم حرب في السودان!

فقد كشفت تقارير صحفية سودانية أن قوات الدعم السريع بقيادة حمدتي تتلقى دعم ماليًا من الإمارات خلال الفترة الماضية، مما جعل هذه القوات تبدأ في تنفيذ مخطط إجلاء المواطنين من المناطق التي تستوذ عليها.

وأوضحت أن الإمارات أمام اتهامات من قبل الشعب السوداني بدعم الإرهاب في السودان، مما يجعلها تواجه غضب الشعب السوداني، والذي يرغب في معرفة الحقيقة الكاملة.

في نفس السياق، تواجه النساء السودانيات خطر الاغتصاب، والذي تقوم به أفراد قوات الدعم السريع، مما يجعل هناك حالة من الخوف والفزع لدي الفتيات في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات.

