السودان تطرد 15 دبلوماسيا إماراتيا… غير مرغوب فيهم

أعلنت اليوم وزارة الخارجية السودانية، عن إبلاغ سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة السودان بطرد عدد 15 شخصا دبلوماسيا من العاملين في السفارة من الأراضي السودانية واعتبارهم غير مرغوب فيهم، حيث طالبت بسرعة مغادرتهم خلال 48 ساعة.

صورة أرشيفية- مصدرها موقع النهار العربي

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فقد قامت وزارة الخارجية السودانية باستدعاء القائم بالأعمال بسفارة الإمارات في السودان وهي السيدة بدرية الشحي وتم إبلاغها بقرار الحكومة السودانية بإعلان عدد (15) دبلوماسيا من العاملين في السفارة أشخاصا غير مرغوب فيهم بالسودان وطالبت بسرعة مغادرتهم السودان خلال 48 ساعة.

وطلبت وزارة الخارجية السودانية من القائمة بأعمال السفير بنقل هذا القرار للحكومة الإماراتية.