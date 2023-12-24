السودان.. برعاية جيبوتي: البرهان وحميدتي يجتمعان في عنتيبي يوم 28 ديسمبر

يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، يوم الثامن والعشرين من ديسمبر بقائد قوات الدعم السريع ، الفريق محمد حمدان دقلو الملقب بـ (حميدتي)، وذلك بمدينة عنتيبي الأوغندية.

حميدتي والبرهان هما الآن في اختبار من أجل سلامة الشعب السوداني واتحاد لحمته- المصدر: نجوم مصرية

جاء ذلك وفقا لمصادر مطلعة، تحدث عنها موقع “النيلين”، وأضافت المصادر “بأن الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، رئيس “الإيغاد” هو الراعي لذلك الاجتماع بين الطرفين.

وذكرت المصادر أن حميدتي خرج عن طريق حمرة الشيخ، وكان يتحرك تحت اسم «آدم الثائر».

وبحسب موقع النيلين أيضا، فإن نجاح اللقاء بين حميدتي والبرهان، مربوط بالخروج من البيوت والمرافق.

ما هي «إيغاد»؟

ومنظمة “إيغاد” هي هيئة حكومية للتنمية، ومقرها في جيبوتي، وهي شبه إقليمية، وتتكون من عدد من الدول هي (جيبوتي، السودان، جنوب السودان، كينيا، الصومال، إثيوبيا، أوغندا، إريتريا).

تأسست الهيئة عام 1996م، وحلت محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر، التي أنشئت عام 1986، بهدف مقاومة الجفاف والتصحر التي كانت تعاني منه عدد من الدول، وتعرف اختصارا بـ “إيغاد”.