السودان.. الاغتصاب يُهدد النساء السودانيات “روايات مرعبة”

يعيش الشعب السوداني واقعًا مريرًا خلال الفترة الحالية، بعد الحرب الدائرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهاني وقوات الدعم السريع وعلى رأسها محمد حمدان دقلو، الشهير بـ “حميدتي”، مما نتج عنه فوضي عارمة في الشارع السوداني.

وتعرضت فتيات سودانيات لمضايقات كثيرة واغتصاب من قبل أفراد قوات الدعم السريع، حيث جاء الروايات التي قامت بها بعض النساء مرعبة وخطيرة.

روايات مرعبة لفتيات سودانيات

تطهير عرقي و أغتصاب للنساء في السودان من قبل ميليات الدعم السريع ، حسبنا الله ونعم الوكيل 💔.#انقذوا_السودان pic.twitter.com/GZxsUWLTpT — 𝐾ℎ𝑎𝑡𝑡𝑎𝑏 𝑎𝑙𝑧𝑑𝒋𝑎𝑙𝑖🇵🇸 (@kh187777) December 19, 2023

جاءت الروايات التي سردها عدد من النساء السودانيات مرعبة، حيث وصفوا معاناتهن منذ أبريل الماضي، وهو موعد بدأ الحرب العنيفة بين الجانبين الجيش وقوات الدعم السريع.

البرهان والجيش يمارسون إنتهاكات وخروقات غير مقبولة في حق الشعب السوداني 👎👊

والشعب يحاول إصلاح تلك الأوضاع والخروج للتنديد بهم🤯#السودان_الجريح pic.twitter.com/uUt6EboR4M — روح (@Rr_w_7) December 20, 2023

وأكدت عدد من الفتيات أنهم يعانون من الاغتصاب شبه اليومي من قبل أفراد غير نظامية، حيث تحدث عددًا منهم عن المعاناة الكبيرة في ظل عدم تواجد حبوب منع الحمل بشكل كافي في ظل هذه المعاناة الكبيرة.

"السودان يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم"..

نزوح نحو ربع مليون من مدينة ود مدني خلال الأيام الأخيرة، وتزايد الحديث عن وقائع اغتصاب في المعارك..

ما الذي يجري في السودان؟ pic.twitter.com/pxBdVHFTLf — AJ+ عربي (@ajplusarabi) December 20, 2023

بينما وصفت نساء أخراوات أن ما يحدث مع النساء السودانيات يعد جريمة لابد على المنظمات الدولية التدخل لمحاسبة المتورطين لها من قبل القادة سواء من الجيش أو قوات الدعم السريع.

بينما كشف بعض الخبراء، إن حالات الاغتصاب التي تم الإبلاغ عنها تعد ذات دوافع عرقية وعنصرية، مما يجعل الشعب السوداني أمام أزمة جديدة ومخيفة على غرار أزمة دارفور، والتي كانت منذ 20 عامًا.

الجيش السوداني يقصف ولا يبالي بمشاعر عيال زايد !!

أول مرة نسمع بدولة مافيا ..التصريح الذي جعل #محمد_بن_زايد " لا ينام " حتى وصل لطلب خدمات "خيرة بنت القطاطي "نسخة الربع الخالي !! أو ساحل القراصنة #السودان pic.twitter.com/p11YaL6gY9 — أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) December 20, 2023

وأكد تقرير قامت منظمة الأمم المتحدة بنشره على أن قوات الدعم السريع مازالت ترتكب العديد من جرائم الاغتصاب بحق النساء، بالإضافة إلى جرائم أخرى، وذلك خلال الهجوم على منطقة الجنينة، عاصمة غرب دارفور، خلال أبريل ونهاية يونيو من هذا العام.

لا تنسوا السودان 🇸🇩

مليشيا الدعم السريع الاماراتية ارتكبت جرائم كثيرة بما فيها اغتصاب النساء !

الإبادة المسكوت عنها 🇸🇩

اغتصاب النساء في #السودان.. شهادات مروعة ومخاوف من تكرار الحالات#KeepEyeOnSudan #انقذو_السودان #الامارات_تقتل_السودانين

pic.twitter.com/c0c5O1VYJi — أنيس منصور (@anesmansory) December 20, 2023

بينما وثقت المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي المئات من حالات النساء اللذين وقعن ضحايا لقوات الدعم السريع، حيث أختفى عددًا منهم قسريًا أو تم التخلص من بعضهم ولقى حتفهم، أو تعرض البعض الآخر للخطف من أجل الحصول على فدية نظير إعادتهم.

وروت إحدى الناجيات، والتي تبلغ من العمر 21 عاماً أنها حامل في الشهر الرابع”.

وتابعت: “لا أتذكر حساب عدد المرات التي تعرضت فيها للاغتصاب من قبل هذه القوات”.

وأكد التقرير على أن هذه الفترة شهدت نزوح أكثر من 6 ملايين شخص، بعد اندلاع الحرب الجديدة، حيث نزحت ما يُقارب من 105،000 امرأة حامل خلال الفترة الحالية، حسب ما جاء في التقرير المنشور من قبل الأمم المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن 1.2 مليون شخص هربوا للبلدان المجاورة من السودان، حيث يعد كل 10 أشخاص يتواجد منهم 9 من النساء والأطفال.

وأوضح التقرير أن هناك كارثة في نظام الرعاية الصحية في السودان، مشيرًا إلى أن 80% من المستشفيات في المناطق التي توجد عليها نزاع لا تعمل.

وأكدت أن النساء تحتاج لأدوات صحية وحبوب منع حمل، في ظل الاغتصاب المستمر من قبل أفراد القوات الغير نظامية.