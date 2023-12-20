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السودان.. اتهامات سودانية للإمارات بدعم الميليشيات العسكرية المتطرفة (فيديو)

أحمد علي

أصبح الوضع في السودان صعب للغاية خلال الفترة الحالية، بعد المعاناة الكبيرة التي يجدها الشعب السوداني خلال الشهور الماضية.

وانتفضت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدد من الفيديوهات التي ترصد معاناة الشعب السوداني بعدما أنهكته الحروب المستمرة بين الجيش والميليشيات العسكرية.

السودان.. ماذا يحدث؟

سيطرت حالة من الرعب لدي العديد من المواطنين السودانيين، بعدما تعرضت نسبة كبيرة من النساء للاغتصاب على يد عدد من أفراد المليشيات المسلحة خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية سودانية أن النساء السودانيات تتعاطى حبوب لمنع الحمل بكثرة خلال الشهور الماضية، حيث يتعرضن للاغتصاب بشكل يومي من قبل الجماعات المسلحة.

وأوضحت أن الصحافة السودانية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يتهمون الإمارات العربية المتحدة بدعم هذه الجماعات المسلحة، مما يجعلها أمام المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل السودان.

وأكدت أن هناك علاقة وطيدة بين ما يحدث من الميلشيات العسكرية في السودان ودولة الإمارات، حيث طالبت الصحافة السودانية بضرورة خروج بيان رسمي من قبل الخارجية الإماراتية لتوضيح مدى علاقة بلادهم بهذه الجماعات التي أصبحت سرطانًا في جسد الوطن السوداني.

وتعد الأجواء السياسية داخل السودان ضبابية، حيث يرفض الشعب تولي الجيش مقاليد الحكم، وذلك خوفًا من تدهور الأوضاع كما حدث من قبل.

فيما يرفض الجيش التخلي عن حكم البلاد لرئيس مدني، حيث ترغب المؤسسة العسكرية في أن يصبح الرئيس القادم للبلاد ذو خلفية عسكرية.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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