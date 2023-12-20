السودان.. اتهامات سودانية للإمارات بدعم الميليشيات العسكرية المتطرفة (فيديو)

أصبح الوضع في السودان صعب للغاية خلال الفترة الحالية، بعد المعاناة الكبيرة التي يجدها الشعب السوداني خلال الشهور الماضية.

وانتفضت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعدد من الفيديوهات التي ترصد معاناة الشعب السوداني بعدما أنهكته الحروب المستمرة بين الجيش والميليشيات العسكرية.

السودان.. ماذا يحدث؟

قوات الدعم السريع تثير الرعـ ـب في مدن السودان.. ماذا يحدث هناك؟ pic.twitter.com/e0lhL9Z0y6 — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 19, 2023

سيطرت حالة من الرعب لدي العديد من المواطنين السودانيين، بعدما تعرضت نسبة كبيرة من النساء للاغتصاب على يد عدد من أفراد المليشيات المسلحة خلال الفترة الماضية.

حبوب منع الحمل بيتم تداولها في السودان اكثر من رغيف العيش ، انقذوا السودان ونساء السودان اتكلموا وترجموا وعرفوا العالم جرائم بن زايد#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/XF1Pydrqfx — BEN0A (@Aywa_anaBen0a) December 19, 2023

وكشفت تقارير صحفية سودانية أن النساء السودانيات تتعاطى حبوب لمنع الحمل بكثرة خلال الشهور الماضية، حيث يتعرضن للاغتصاب بشكل يومي من قبل الجماعات المسلحة.

ما يقع في السودان من جرائم تجاوزت قصف المباني إلى القتل الجماعي واغتصاب الحرائر ، برعاية مجرمي الداخل الممولين من شياطين العرب والعجم، يجب ألا يضيع في زحمة الأوجاع الأخرى التي تعانيها الأمة .. والحملة الإعلامية التعريفية بانتهاك حرمة الدماء والأعراض يجب أن تكون أعلى.. عسى أن… pic.twitter.com/3k8oTk6I9e — د. سامي عامري (@DrSamiAmeri) December 19, 2023

وأوضحت أن الصحافة السودانية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يتهمون الإمارات العربية المتحدة بدعم هذه الجماعات المسلحة، مما يجعلها أمام المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل السودان.

📕ثريد | كيف تشارك الإمارات في حرب السودان؟ جميعنا نعلم بأن دولتنا تعاني من حرب أهلية منذ ١٥ ابريل بين الجيش السوداني و ميليشيا "الدعم السريع" الباغية،لكن ما لايعلمه الجميع هو مشاركة دولة الامارات في مشروع تدمير السودان.

قبل تقراء اعمل رتويت🙏 عشان ننشر الحقيقة pic.twitter.com/anZspVIo9h — دبل واي| للحوجات DM 🔴 (@abubakr_5) December 19, 2023

وأكدت أن هناك علاقة وطيدة بين ما يحدث من الميلشيات العسكرية في السودان ودولة الإمارات، حيث طالبت الصحافة السودانية بضرورة خروج بيان رسمي من قبل الخارجية الإماراتية لتوضيح مدى علاقة بلادهم بهذه الجماعات التي أصبحت سرطانًا في جسد الوطن السوداني.

لاول مرة، تلفزيون السودان الرسمي يقدم تقرير عن دعم دويلة الامارات للميلشيات الدعم السريع فى ارتكاب جرائم حرب في السودان!

pic.twitter.com/M27yC1ZzaY — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 19, 2023

قوات الدعم السريع تثير الرعـ ـب في مدن السودان.. ماذا يحدث هناك؟

pic.twitter.com/CIwqINCxBS — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) December 19, 2023

وتعد الأجواء السياسية داخل السودان ضبابية، حيث يرفض الشعب تولي الجيش مقاليد الحكم، وذلك خوفًا من تدهور الأوضاع كما حدث من قبل.

فيما يرفض الجيش التخلي عن حكم البلاد لرئيس مدني، حيث ترغب المؤسسة العسكرية في أن يصبح الرئيس القادم للبلاد ذو خلفية عسكرية.