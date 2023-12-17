السودان: إعلان بطرد 3 دبلوماسيين وعاملين تشاديين ومهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد

في إطار الأحداث الدبلوماسية بين جمهورية السودان وتشاد، أصدرت وزارة الخارجية السودانية قرارًا هامًا يتعلق بثلاثة عاملين ودبلوماسيين في سفارة تشاد بالسودان، ووفقًا للبيان الصادر عن وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) فإن هؤلاء الأشخاص أصبحوا غير مرغوب فيهم في البلاد، وتم تحديد مهلة تقدر بـ 72 ساعة لمغادرتها.

على الصادق وزير الخارجية السوداني المكلف - مصدر الصورة: موقع راديو دنبقا

تأتي هذه الخطوة كرد فعل على قرار تشاد بإعلان أربعة دبلوماسيين سودانيين في سفارتها بالعاصمة إنجمينا كأشخاص غير مرغوب فيهم، وتستند وزارة الخارجية السودانية في قرارها إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وتأكيدًا على حق الدولة في حماية مصالحها وسيادتها، وبحسب القرار الصادر فإن الأشخاص الثلاثة الذين تم إعلانهم غير مرغوب فيهم هم:

إدريس يوسف عمر، نائب رئيس بعثة تشاد بالسودان.

العقيد نصر الدين محمدين روقي، الملحق العسكري.

محمد طاهر ترجوك، الملحق الفني.

الجدير بالذكر أن السلطات التشادية كانت قد اتخذت قرارًا سابقًا أمس السبت 16 ديسمبر 2023 بطرد أربعة دبلوماسيين سودانيين من تشاد، وطلبت منهم مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وجاء هذا القرار بعد اتهامات “ياسر العطا” -عضو مجلس السيادة في السودان ومساعد القائد العام للجيش-، لتشاد بتسهيل نقل الدعم العسكري من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السودان لصالح قوات الدعم السريع، وجاءت أسماء الدبلوماسيين الأربعة كالتالي:

المستشار الأول، مختار بلال عبد السلام العباس.

عبد الرحيم العوض التوم، الملحق العسكري.

الحاج عبد الله الحاج أحمد، القنصل بنجامينا.

محمد الحاج بخيت فرح، نائب القنصل العام المقيم بأبشي.

هذا وقد استدعت تشاد السفير السوداني الأسبوع الماضي وطالبته بالاعتذار عن تصريحات “ياسر العطا” وإلا فإنها ستتخذ إجراءات مناسبة، وعلى الرغم من ذلك رفض “علي الصادق” وزير الخارجية السوداني تقديم أي اعتذار مشددًا على أن تصريحات “ياسر العطا” تستند إلى حقائق وأدلة قوية.