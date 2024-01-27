السودان: أزمة متفاقمة ومستقبل مجهول مع استمرار الحرب الجارية الآن

قضية السودان هي الأزمة السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد منذ عام 2021، والتي أدت إلى اندلاع الحرب الأهلية السودانية 2023.

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بدأت الأزمة في أكتوبر 2021، عندما قام الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان بانقلاب عسكري، وحل الحكومة المدنية، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، أدى ذلك إلى موجة من الاحتجاجات الشعبية التي رفضت الانقلاب، وطالبت بعودة الحكم المدني.

في 15 أبريل 2023، اندلعت اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي قوة شبه عسكرية متحالفة مع الجيش، تدور الاشتباكات في عدة ولايات سودانية، بما في ذلك الخرطوم، وغرب كردفان، والنيل الأزرق.

أسفرت الاشتباكات عن مقتل العشرات من المدنيين، ونزوح الآلاف من منازلهم، كما أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد، وتوقف الأنشطة الاقتصادية.

ترجع أسباب الأزمة السودانية إلى عدة عوامل، منها:

الخلافات السياسية بين الجيش والمكون المدني في السلطة الانتقالية.

تزايد المطالب بتحقيق العدالة والمحاسبة عن جرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية السودانية 2011-2020.

غياب التوافق حول آلية الانتقال إلى الحكم المدني الدائم.

تواجه الأزمة السودانية عدة تحديات، منها:

صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة.

تدخل القوى الخارجية في الأزمة، مما يزيد من تعقيدها.

تزايد التدخلات الأمنية والعسكرية في الحياة السياسية، مما يقوض فرص تحقيق التحول الديمقراطي.

لا يزال مستقبل السودان غير واضح في ظل استمرار الأزمة، إذا استمرت الاشتباكات، فمن المرجح أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وزيادة مخاطر الانقسام السياسي في البلاد، أما إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى عودة الحكم المدني، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

تحليل أحداث الأزمة السودانية:

25 أكتوبر 2021

انقلاب عسكري في السودان، يقوده الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان.

26 أكتوبر 2021

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يعلن استقالته.

27 أكتوبر 2021

بدء موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب.

21 نوفمبر 2021

الأمم المتحدة تعلن إطلاق عملية عاجلة لمساعدة السودان.

15 أبريل 2023

اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

16 أبريل 2023

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات.

17 أبريل 2023

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان.

20 أبريل 2023

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 11 مسؤولاً سودانياً على خلفية الانقلاب العسكري.

25 أبريل 2023

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 10 مسؤولين سودانيين على خلفية الانقلاب العسكري.

29 أبريل 2023

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن السودان.

3 مايو 2023

الأمم المتحدة تعلن عن خطة إنسانية عاجلة لمساعدة السودان.