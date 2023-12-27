السعودية تدعو الحوثيين إلى الحوار وترحب بخارطة طريق الأمم المتحدة للسلام في اليمن

في اجتماعه الأسبوعي، رحب مجلس الوزراء السعودي بالتقدم الذي تم إحرازه في مسار السلام في اليمن، بعد إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ عن تلقيه التزامات من الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية للبدء في وضع خريطة طريق نحو السلام المستدام.

ما هي خارطة الطريق للسلام في اليمن؟

خارطة الطريق هي مجموعة من التدابير التي تهدف إلى إنهاء الحرب في اليمن وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي للشعب اليمني وإعادة الشرعية والوحدة والاستقرار للبلاد، وقد تم التوصل إليها بعد مشاورات بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية برعاية سعودية وعمانية وتحت إشراف المبعوث الأممي هانس غروندبرغ.

ما هي أهمية خارطة الطريق للسلام في اليمن؟

خارطة الطريق للسلام في اليمن تمثل فرصة تاريخية لإنهاء الصراع الذي يدمر اليمن منذ عام 2014 ويهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتشمل خريطة الطريق التزامات من الأطراف اليمنية بوقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية والانخراط في عملية سياسية جامعة تقودها الأمم المتحدة.

ما هو موقف المملكة العربية السعودية من خارطة الطريق للسلام في اليمن؟

المملكة العربية السعودية تدعم خارطة الطريق للسلام في اليمن وتشجع الأطراف اليمنية على الالتزام بها والجلوس إلى طاولة الحوار، وقد أعرب مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الأسبوعي عن ترحيبه بالتقدم الذي تم إحرازه في مسار السلام في اليمن وعن تقديره للجهود التي تبذلها السعودية وعمان وقطر والإمارات في دعم الحل السياسي في اليمن، وطالب المجلس الجماعة الحوثية بوقف الهجمات العدائية وعدم استغلال الأوضاع الإقليمية والدولية للتهرب من استحقاقات السلام، وأكد المجلس على أن المملكة ستواصل دعم اليمن وشعبه في سبيل تحقيق الأمن والازدهار والتنمية.