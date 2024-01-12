السعودية تتابع بقلق بالغ الغارات الجوية التي تعرضت لها مواقع باليمن والحوثيين تؤكد استمرارها في مهاجمة السفن المتجهة لموانئ إسرائيل

قامت وزارة الخارجية السعودية بالإعلان عن متابعتها بقلق بالغ للعمليات العسكرية والغارات الجوية على عدد كبير من المواقع والموانئ اليمنية داخل البحر الأحمر، كما تدعوا المملكة السعودية إلى ضرورة ضبط النفس وتجنب حدوث تصعيد بمنطقة اليمن والبحر الأحمر.

صورة المتحدث باسم جماعة الحوثيين-مصدر الصورة: موقع الجزيرة

وقد جاء في البيان الصادر من قبل خارجية المملكة العربية السعودية بأنها تؤكد على ضرورة ضبط النفس والمحافظة على استقرار وأمن المنطقة الخاصة بالبحر الأحمر، حيث يعتبر حرية الملاحة بها هو واحدًا من أهم المطالب الدولية والتي تخدم كل دول العالم.

وقد أعلن أحد المسؤولين الأمريكين عن إستهداف بعض المواقع اليمنية والتي بلغ عددها 12 موقعًا لجماعات الحوثيين، حيث تضررت من تلك الضربات عدد 5 محافظات باليمن والتي تقع تحت السيطرة الكاملة للحوثيين.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وبمساعدة بريطانيا قد قامت بشن بعض الضربات ضد بعض الأهداف التابعة للحوثيين داخل البحر الأحمر، وتعد تلك المرة الأولى التي تقدم فيها أمريكا على إستهداف الحوثيين، وذلك منذ بداية استهداف الحوثيين لجميع السفن المتجهة لأراضي فلسطين المحتلة منذ أواخر العام الماضي تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 12, 2024

وقد طالت الغارات الأمريكية البريطانية عدد من المدن اليمنية، حيث أن مدينة الحديدة قد تعرضت للقصف، بجانب تعرض مدينة

، تعز إلى 3 غارات، فيما قد طالت الغارات أيضًا مدن يمنية أخرى وهي صعدة وذمار.

وقد نشر محمد عبد السلام “المتحدث باسم الحوثيين” عبر حسابه بموقع تويتر على استمرار الحوثيين في استهداف جميع السفن التي ستتجه إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بالرغم من الضربات التي تلقتها من قبل القوات الأمريكية البريطانية.

توضيح بخصوص موقفنا تجاه العدوان الامريكي البريطاني الغاشم على اليمن والتأكيد على استمرار موقفنا الثابت والمساند لفلسطين وقطاع غزة وأن الملاحة البحرية في البحر الاحمر والبحر العربي آمنة وطبيعية لكل السفن باستثناء السفن الاسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الكيان الإسرائيلي . pic.twitter.com/J1Z6uZ5Pvu — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 12, 2024

يذكر أن جماعات الحوثيين قد أكدت في وقت سابق على استهدافها لجميع السفن المتوجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، وذلك لحين وقف العدوان على قطاع غزة.

وقد نددت حزب الله وإيران وكذلك أيضًا حركة حماس بالضربات التي تلقتها قوات الحوثيين اليمنية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فجر يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر يناير لعام 2024.

حيث قد صرحت إيران منتقدة الهجمات التي قامت بها القوات الأمريكية على مواقع الحوثيين مؤكدة على أن تلك الهجمات تشكل انتهاكًا صريحًا لسيادة اليمن.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” وفقًا لما تم نقله من خلال الموقع الإخباري الإيراني “تور نيوز” قائلًا: إيران تقوم بالتنديد بالعدوان البريطاني الأمريكي على جماعات الحوثيين، معتبرة هذا الأمر إنتهاكًا لسيادة اليمن، وخرقًا لكافة الأنظمة والقوانين الدولية.

فيما أدان حزب الله ببيروت بشدة العدوان الأمريكي على دولة اليمن الشقيقة وأمنها وسيادتها، مضيفًت بأن أمريكا تقوم بالتأكيد مجددًا على أنها شريكًا أساسيًا في المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيين داخل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أما حركة حماس بدورها أدانت هجمات الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن تلك الضربات سوف يكون لها الكثير من التداعيات على استقرار وأمن المنطقة.