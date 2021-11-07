الرئيس السيسي يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي

أدان الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي صباح اليوم محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والتي تمت في ساعة باكرة من صباح اليوم الأحد وباءت بالفشل، وقال الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أنه يدين بشدة المحاولة الغاشمة التي استهدفت رئيس وزراء دولة العراق الشقيق السيد مصطفى الكاظمي، وقال السيد عبد الفتاح السيسي أيضاً بأنه يرجو من الله أن يحفظ رئيس وزراء العراق الكاظمي وشعب العِراق وأن يحل الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الرئيس المصري كافة الأطراف والقوى السياسية في العراق للتهدئة ونبذ العنف ومن أجل الحفاظ على الوحدة واستقرار الدولة العراقية وآمال شعبها.

ويذكر بأن السيد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق كان قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة فجر اليوم الأحد بطائرة مسيرة لكنه نجا بأعجوبة، وظهر الكاظمي بعد وقوع الحادث على التليفزيون وطالب الشعب بالهدوء وضبط النفس، وخلف الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة على منزل الكاظمي أضراراً كبيرة كما تم سماع دوي طلقات نارية عقب تنفيذ الهجوم.

وكشف الجيش العراقي عن بعض التفاصيل حول الحادث وقال بأن الطائرة المسيرة المفخخة باشرت هجومها بصواريخ، ولم يصب الكاظمي بأذى وهو بحالة صحية جيدة، ولم تكشف أي جهة عن مسؤوليتها حول ما حدث للسيد رئيس الوزراء.