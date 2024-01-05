الرئيس التنفيذي لماكدونالدز: حملات المقاطعة أثرت على مبيعات الشركة

اعترف الرئيس التنفيذي لمجموعة ماكدونالدز العالمية بتأثير حملات المقاطعة التي تم شنها ضد شركة ماكدونالدز وعدد من العلامات التجارية الغربية الأخرى والتي ترتبط بشكل ما بإسرائيل أو تدعمهم بشكل مباشر، عبر الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز عبر موقع “لينكد إن” عن استيائه من تأثير تلك الحملات على الشركة والتي تمتلك فروعا في الكثير من الدول العربية والدول الشرق الأوسط والدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة.

ويقول رئيس ماكدونالدز “كريس كيمبتشينسكي” بأن هناك معلومات مضللة ترتبط بحملات المقاطعة ويقول بأن المعلومات الخاطئة الذي تم ترويجها ضد ماكدونالدز لا أساس لها من الصحة مؤكدا أن لشركته عدة فروع في جميع أنحاء العالم ويتم تمثيل العلامة التجارية لشركة ماكدونالدز عبر مالكين محليين يبذلون قصارى جهدهم في تقديم الخدمات لعملائهم ويخلقون فرص للعمل للآلاف في مواطنيهم على حد تعبيره، يذكر أن الشركة الأمريكية كانت قد أصدرت من قبل بياناً لها تقول فيه بأنها تتعامل مع شركات محلية في مصر وان ليس لديها اهدافا سياسية أو انها تهدف لدعم جهات محددة.

يذكر أن حملات المقاطعة التي تنتشر في عدد من الدول العربية وتأتي على رأسها مصر والأردن تستهدف الشركات التجارية الغربية والتي تدعم إسرائيل بأي شكل من الأشكال، من ضمن الشركات التي تمت مقاطعتها شركة بيبسي للمشروبات الغازية وشركة كوكاكولا والعديد من شركات المشروبات الغازية الأخرى مثل فانتا وميراندا بالإضافة إلى شركة ستاربكس و سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي والعديد من الشركات الأخرى واتجهت بعض الحملات لدعم المنتجات المحلية على سبيل المثال اتجه المقاطعون في مصر لاستعمال منتجات أخرى بديلة صنعت بأيادي مصرية وتم إطلاق حملات لدعم المطاعم والمؤسسات المصرية التي يمكن اعتمادها كبديل لتلك المنتجات التي تأتي من الغرب وتتعامل مع إسرائيل، يذكر بأن ادارة فرع ماكدونالدز في إسرائيل كانت قد قامت بتقديم آلاف الوجبات المجانية لجنود وضباط الجيش الإسرائيلي وتتجه حملات مقاطعة للظهور في دول أخرى غير عربية مثل ماليزيا وأندونيسيا وغيرها من الدول ذات الأغلبية الإسلامية.

وتقول ماكدونالدز بأنها منحت في عام 2022 حق الامتياز والتشغيل لحوالي 40,275 شركة في أكثر من 100 دولة وسجلت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة إجمالي إيرادات بلغت 23.18 مليار دولار في عام 2022 قبل أن تتعرض أسمها للانخفاض بسبب الحملات.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 22 ألف مدنيا فلسطينيا وتدمير مئات المنشآت منها مدارس ومستشفيات، تقول بي بي سي بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة يتجاوز الـ 87 ألفا بين قتيل وجريح ومفقود في ظل تواصل هجمات الجيش الإسرائيلي حتى الآن، وتأتي تلك الهجمات في وقت تتصاعد فيه الأصوات المنددة بالهجمات الإسرائيلية في غزة وتحركت الكثير من الاحتياجات المناهضة لإسرائيل في عدد من دول العالم، تقول وزارة الصحة في غزة بأن إسرائيل ارتكبت 15 مجزرة بحق عائلات فلسطينية راح ضحيتها 162 شخصا وأصيب 296 آخرون وذلك في خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدى العدوان الإسرائيلي على غزة لحدوث بعض التصعيدات في مختلف مناطق الشرق الأوسط وأبرز الأمثلة على ذلك ما يحدث حاليا في البحر الأحمر حيث تقوم قوات الحوثيين باعتراض السفن التجارية التي تتعامل مع اسرائيل ومهاجمتها.