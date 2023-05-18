الرئيس الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

استقبل الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وأمين شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل، الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس، فور وصوله إلى مدينة جدة للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية الـ32 المرتقبة غداً الجمعة، لينهي الأسد عزلته العربية التي استمرت أكثر من إحدى عشر عاما، بسبب الاضطرابات في الداخل السوري.

وكان التلفزيون السوري، قد أشار في وقت سابق، أ الرئيس الأسد “يصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، للمشاركة في أعمال دورة الجامعة العربية الـ32 المرتقبة غداً الجمعة.

الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى مطار جدة للمشاركة في القمة العربية#قمة_جدة#العربية pic.twitter.com/B8CxBSlAi0 — العربية (@AlArabiya) May 18, 2023

يشار إلى أن آخر قمة عربية حضرها الرئيس السوري بشار الأسد، كانت القمة العربية في سرت عام 2010، قبل نشوب النزاع في بلاده من العام 2011، والتي نتج عنها تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية في نفس العام، إلا أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتخذت الدول العربية القرار بإعادة دمشق إلى مقعدها في مجلس الجامعة، ومنذ الإثنين الماضي استأنفت بالفعل وفود الحكومة السورية مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.

جدير بالذكر أن العديد من القادة العرب في أعقاب النزاع في سوريا، قد قاموا بقطع أو تخفيض العلاقات مع سوريا، ومنها من قدم الدعم المباشر للمعارضة السورية ضد نظام الأسد في سنوات النزاع الأولى مثل المملكة العربية السعودية وقطر.