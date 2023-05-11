الدكتور حسام موافي ينفعل على الهواء والله العظيم معرفش سمية الخشاب

قام الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني ، بالتعليق على تكريمه من منظمة قامت بالادعاء أنها تابعة للأمم المتحدة.

وقد قال الدكتور حسام موافي في مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر من خلال برنامج ” يحدث في مصر ” الذي يذاع على فضائية ” إم بي سي مصر “، قائلاً:” أنا مش متعود ولا بحب اشتم أي حد لأني مش متربي على كده “.

ثم أضاف حسام موافي:” أنا جالي جواب كان مضمونه أنه سيتم تكريمي من منظمة تدعي انها تابعة للأمم المتحدة وبالفعل لبيت الدعوة وذهبت الى هناك “.

وتابع حسام موافي كلامه قائلاً:” حينما ذهبت الى الاحتفالية لم أكن أعلم من سيتم تكريمه هناك، والفنانة سمية الخشاب كانت متواجدة في الفعالية وأنا قمت بالسلام عليها “.

حقيقة تكريم حسام موافي للفنانة سمية الخشاب

وأكمل حسام موافي كلامه منفعلاً على الهواء خلال المداخلة الهاتفية:” حالفاً بالله والله العظيم أنا معرفش سمية الخشاب ومعرفش شكلها، وهي كانت داخلة تسلم عليا وأنا رديت السلام وسلمت عليها “.

ثم أضاف حسام موافي:” فتفاجأت بكلام الكثير من الناس على مواقع السوشيال ميديا والبعض منهم قال أنني قمت بتكريم الفنانة سمية الخشاب، وأضاف موافي مؤكداً أنه كان من ضمن المكرمين وليس هو من قام بتكريم الفنانة سمية الخشاب مطلقا كما يتحدث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي”.