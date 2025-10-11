الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت في ضيافة جامعة الفيوم

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، استقبل الأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، معالي الدكتورة أمثال هادي الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت، اليوم السبت الموافق ١١ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك خلال زيارتها للجامعة. جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور أحمد أبو ريه، عميد كلية الآداب، والأستاذة الدكتورة هناء أحمد محمد شويخ، أستاذ علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب، والأستاذ المساعد الدكتور محمد فتحي سليمان، أستاذ علم النفس الإكلينيكي المساعد بالكلية، إلى جانب الوفد المرافق لمعالي الوزيرة. وفي بداية كلمتها، أكدت معالي الوزيرة الدكتورة أمثال هادي الحويلة أن هذه الزيارة تتجاوز إطار المشاركة في مناقشة علمية إلى كونها تجسيدًا لأواصر التعاون العربي في مجالات البحث العلمي، مشيرةً إلى أن أرض الكنانة وطن عزيز على قلوب أهل الكويت، فمصر عامرة بالعقول والخبرات في شتى المجالات العلمية والأكاديمية، وما يجمع بين البلدين هو لغة سامية، هي لغة العلم والمعرفة.

كما قدمت معاليها الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدها الثاني مصر. ومن جانبه، رحّب الأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن بالضيفة الكريمة، مؤكدًا أن حضورها ليس فقط تقديرًا للبحث العلمي، بل هو رسالة إيجابية للطلبة والباحثين عن أهمية التبادل المعرفي وبناء جسور التعاون الأكاديمي بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن رسالة العلم السامية تعزز التواصل بين الثقافات العربية وتبادل الخبرات، خاصة وأن جامعة الفيوم تضم عددًا كبيرًا من الطلبة الوافدين، وتحتل مكانة مرموقة بين الجامعات المصرية، حيث جاءت في الفئة الرابعة بتصنيف التايمز البريطاني. وتأتي الزيارة في إطار مشاركة معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت كمناقش في رسالة دكتوراه مقدّمة من الباحثة ولاء فتحي أحمد، لنيل درجة الدكتوراه في الآداب تخصص علم النفس الإكلينيكي، بعنوان: «الوظائف التنفيذية وعلاقتها بكل من اضطراب الشخصية السيكوباتية والفصامية لدى مرضى اضطراب استخدام المواد المخدّرة». وشهدت جلسة المناقشة حضورًا كبيرًا ضمّ الأستاذ الدكتور عميد كلية الآداب، والسادة وكلاء الكلية، والعمداء السابقين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب أسرة الباحثة وعدد من طلاب الدراسات العليا.