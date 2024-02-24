الدراما العربية في مسلسلات رمضان 2024| الإعلان الرسمي لمسلسل ع أمل بطولة ماجي بو غصن

طرحت منصة شاهد عدداً من المسلسلات العربية والخليجية ضمن باقة مسلسلات رمضان 2024، ومنها مسلسل ع أمل من بطولة الممثلة اللبنانية ماجي بو غصن، وطرحت المنصة الإعلان الرسمي للمسلسل والذي سوف يذاع خلال شهر رمضان عبر منصة شاهد وقناة mtv اللبنانية، وذلك وفق ما نشرته ماجي بو غصن عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

الإعلان الرسمي لمسل ع أمل- المصدر: ماجي بو غصن عبر إكس

ويشارك في مسلسل ع أمل اللبناني عدداً من النجوم منهم الممثل بديع أبو شقرا، وعمار شلق، ومهيار خضور، وإليسا زغيب، وكارول عبود، وريان حركة، ورنين مطر، ومارلين نعمان، ومن تأليف ندين جابر، ومن إخراج رامي حنا، ومن إنتاج جمال سنان وشركة أفلام إيجيل، ومن المتوقع أن تقوم المطربة إليسا بغناء التتر الخاص بالمسلسل وفقاً لما نشره موقع ET بالعربي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حول شخصية راقصة الباليه تسمى يسار والتي تجسدها ماجي بو غصن، وهي أم لطفل صغير، ويطاردها في أحداث المسلسل ثلاثة رجال، وهم بديع أبو شقرا، وعمار شلق، ومهيار خضور، وتقرر مواجهتهم وخلع القناع الذي ترتديه، وذلك بحسب ما جاء في البرومو الرسمي الذي طرحته المنصة عبر حساباتها الرسمية، ولكن لم يتم تحديد مواعيد إذاعة المسلسل على المنصة أو القناة، ومن المقرر أن يتم ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.