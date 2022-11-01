الخدمة المدنية بالكويت تُعدل رسميًا ضوابط صرف البدل النقدي للإجازات| ووقف التعيينات بتلك الوظائف

كشفت تقارير صحفية كويتية، عن صدور قرار جديدة من مجلس الخدمة المدنية بشأن تعديل ضوابط صرف البدل النقدي للإجازات، بعد اجتماعه خلال الساعات الماضية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وجرى مناقشة قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي الخاص برصيد الإجازات الحكومية الدورية أثناء الخدمة التي تشغل بال الكثير من الموظفين.

تعديلات الخدمة المدنية الجديدة

أما عن أبرز ما تضمنته التعديلات الجديدة بشأن بدلات الإجازات النقدية، فقد تقرر تعديل المادة الثانية، لتُجيز التقدم بطلب صرف رصيد الإجازات سنويًا على أن لا يتكرر تقديم الطلب بذات السنة، مع أحقية الموظف في التقدم للحصول عيها شرط أن يكون قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين.

مع الأخذ في الاعتبار أن السنتين المقررتين في تعديل المادية يكونان سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي، مع ضرورة عدم تعرض الموظف لتوقيع إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

ووقف التعيين بالوظائف القيادية

ومن ناحية أخرى، أعلن ديوان الخدمة المدنية، انتهاء وقف التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف الإشرافية، على أن يتم استئناف التعيين وشغل هذه الوظائف مع مراعاة كل القواعد والأحكام والإجراءات المقررة قانونًا بهذا الشأن، في حيت يتم العمل بقرار استمرار وقف النقل والندب والإعارة.