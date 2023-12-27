الحوثيون يستهدفون سفينة تجارية تابعة لشركة إم إس سي في البحر الأحمر

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة تجارية تابعة لشركة إم إس سي، في البحر الأحمر، وذلك بعد رفض طاقمها 3 تحذيرات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن “القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينة تجارية تابعة للشركات الأجنبية المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي”، وأضاف أن “السفينة كانت تحمل اسم (إم إس سي بالاتيوم 3)، وترفع علم ليبيريا، وكانت في طريقها إلى ميناء إيلات الإسرائيلي”.

وأكد سريع أن “القوات الحوثية أطلقت صاروخاً باليستياً، أصاب السفينة بشكل مباشر، مما أدى إلى نشوب حريق فيها”، وأشار إلى أن “السفينة كانت تقل طاقماً من 25 شخصاً، ولم يصب أي منهم بأذى”.

عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله #الحوثيين: استهدفنا سفينة تجارية تابعة لشركة إم إس سي بعد رفض طاقمها 3 تحذيرات — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) December 26, 2023

يأتي هذا الهجوم في إطار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على أهداف اقتصادية في البحر الأحمر، في محاولة لعرقلة حركة الملاحة الدولية، وتهديد الملاحة التجارية.

وكانت جماعة الحوثيين قد أعلنت، في وقت سابق، استهداف سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر، إحداهما كانت تحمل علم النرويج، والأخرى كانت تحمل علم ليبيريا، وتسببت هذه الهجمات في حالة من التوتر في المنطقة، ودفعت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى تعزيز وجودها العسكري في البحر الأحمر.

تحليل

يبدو أن جماعة الحوثيين تسعى من خلال هذه الهجمات إلى التأكيد على قدرتها على تهديد الملاحة الدولية، ودفع الدول الغربية إلى الضغط على الحكومة اليمنية والتحالف العربي، من أجل إنهاء الحرب في اليمن.

وتأتي هذه الهجمات أيضًا في إطار الصراع الإقليمي بين إيران وإسرائيل، حيث تسعى إيران إلى دعم الحوثيين، في مقابل دعم إسرائيل للتحالف العربي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الهجمات في الفترة القادمة، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر.