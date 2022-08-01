الحكومة السعودية تزف نبأ سارَّ للمسلمين بشأن أداء العمرة والصلاة في الحرمين

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء موسم العمرة رسميًا اعتبارًا من الأول من محرم لعام 1444 هـ، وأتاحت خدمة إصدار التصاريح وحجز المواعيد عبر تطبيق اعتمرنا، بالتزامن مع موجود أفواج من حجاج بيت الله الحرام لأول مرة بالمملكة، وهو ما يُتيح لهم أداء العمرة كفرصة قبل مغادرتهم الأراضي السعودية، في الوقت الذي بدأت فيه الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن من شتى بقاع الأرض.

التصاريح عبر تطبيق اعتمرنا

والآن متاح عبر تطبيق اعتمرنا، استخرجا تصاريح العمرة وحجز المواعيد أون لاين، وذلك إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، لتأدية العمرة بطمأنينة ويسر، سواء للمواطنين أو المقيمين أو القادمين من الخارج، موفرًا عددًا من الخيارات المتنوعة لحجز المواعيد بحسب الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام على مدار الساعة، من خلال مؤشر سعة الحجوزات بالألوان لأيام الشهر كافة.

ونبأ سارَّ للمسلمين

وفي مفاجأة سارَّة أشارت الحكومة السعودية ممثلة في العمرة، إلى عدم إلزامية شرط التحصين لأداء مناسك العمرة للموسم الجاري 1444 هـ، وبناءً عليه سيتم السماح لغير المحصنين من جميع المعتمرين من أداء العمرة، ومن الصلاة في الحرمين الشريفين.

اشتراطات العمرة

أما عن الاشتراطات الأساسية للعمرة، فتتمثل في: