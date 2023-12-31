الحفل الختامي لأنشطة مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القران الكريم الشتوية

نظم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القران الكريم حفل ختام فعاليات النشاط الشتوي الثاني عشر الذي استمر أسبوعين و تواجد فيه 300 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.

حفل مركز حميد بن راشد _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء الإماراتية

ضيوف الحفل الختامي

شارك في الحفل الذي أقيم في مسجد الشيخ زايد في عجمان سعادة طارق عبدالله العوضي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية و حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم و فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الأنصاري عضو مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية و أولياء أمور الطلبة المشاركين في النشاط.

و جاء في فعاليات الحفل عددا من التلاوات القرآنية من المشاركين كما تم تكريم المتميزين من الطلاب وفرق العمل من إداريين ومشرفين.

وفي هذا السياق تحدث حسين الحمادي في كلمة له خلال الحفل الختامي قائلًا إن النشاط الشتوي اشتمل على عدد من دورات حفظ القرآن الكريم، مثل “الحفظ المكثف”، و”الحفظ الميسر”، بالإضافة إلى دورة “القارئ الصغير”، ودورة “المُتقن”، مشيراً إلى أن المشاركة في النشاط اتيحت بطريقتين عبر الحضور الشخصي أو عن بعد وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة منها وفقاً لظروفهم الخاصة.

ووجه الحمادي الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على توجيهاته الكريمة و رعايته لكافة أنشطة و فعاليات المركز و إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على متابعته لتلك الفعاليات و دعمه الدائم لها.

وأكد الحمادي ان النشاط في دورته الأخيرة حقق أرقاماً مميزة بشموله على 13 حلقة حضورية و5 حلقات عن بُعد أتم خلالها المشاركون الـ 300 حفظ 4334 صفحة من القرآن الكريم إضافة الى مراجعة 22915 صفحة.

مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القران الكريم

تجدر الإشارة إلى أن مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القران الكريم هو أحد المؤسسات الإماراتية التي تهتم بشؤون تعليم القرأن الكريم وهو تابع لسمو حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي