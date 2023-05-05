الحرس الوطني وشرطة أبوظبي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن والسلامة في الإمارات

وقع الحرس الوطني وشرطة أبوظبي مؤخراً مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية في الدولة، وتحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

تأتي هذه المذكرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في الدولة، وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك تبادل المعلومات الأمنية والتدريب والتطوير المهني للموظفين، وتعزيز العمل المشترك في مجالات الأمن العام والأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب.

تعد الحرس الوطني وشرطة أبوظبي من أهم الجهات الأمنية في الدولة، حيث تقوم الحرس الوطني بحفظ الأمن والنظام في المناطق الحدودية والمناطق الحساسة، بينما تعمل شرطة أبوظبي على حفظ الأمن والنظام في المدينة وضواحيها.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحسين مستوى الأمن والسلامة في الدولة، وتعزيز الثقة بين المواطنين والمقيمين والجهات الأمنية. ويعكس هذا التعاون الرائع بين الحرس الوطني وشرطة أبوظبي التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار في الداخل والخارج.

وبهذه المذكرة، تؤكد الحكومة الإماراتية على أهمية التعاون بين الجهات الأمنية في الدولة، وعلى أن الأمن والاستقرار هما الأساس للتنمية والازدهار. وتعكس هذه المذكرة رؤية الدولة الرائدة في تعزيز الأمن والسلامة في الداخل والخارج، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للدولة والمجتمع.