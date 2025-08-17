الجيش اللبناني ينفي خرق الأجواء السورية ويؤكد استمرار التنسيق مع دمشق

نفى الجيش اللبناني منذ قليل صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول قيام طائرات تابعة له بخرق الأجواء السورية بغرض متابعة تحركات عسكرية قرب الحدود.

وأكدت قيادة الجيش في بيان رسمي أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، مشددة على أن الوحدات العسكرية تواصل مراقبة الوضع على الحدود اللبنانية – السورية، وتتخذ الإجراءات الضرورية لحمايتها وضبطها.

وأشار البيان إلى أن التنسيق بين الجيش اللبناني والسلطات السورية قائم بشكل دائم لمتابعة أي مستجدات ميدانية أو أمنية على جانبي الحدود.

كما دعا الجيش وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه، محذراً من خطورة نشر أخبار غير دقيقة قد تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة.

وختم البيان بالتشديد على أن المؤسسة العسكرية تبقى ملتزمة بمهمتها الأساسية في حماية الحدود وصون الأمن الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية.