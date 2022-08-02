أخبار عربية

الجامعة العربية تؤكد أهمية تحقيق الأمن الغذائي العربي وسط الأزمة العالمية

محمد عبد الحميد

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن الدول العربية يجب أن تصبح مكتفية ذاتيا من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

جامعة الدول العربية

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة، مما تسبب في أزمة غذاء عالمية تأثرت به جميع الدول المتقدمة والنامية. وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

اقترح خطابي سابقاً على الدول العربية، زيادة الطاقة الإنتاجية والنهوض بالقطاع الزراعي وإصلاح هيكله، وزيادة الربحية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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وقال خطابي إن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جعلت الأمن الغذائي على رأس أولوياتها وكلفت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بإعداد دراسة متكاملة لعرضها في الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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