شروط القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية سلطنة عمان 2023

يسعى الشباب بعد التخرج للحصول علي فرصة العمل المناسبة التي تتماشي مع مؤهلاتهم الجامعية، وتمكنهم من العيش والحصول علي فرصة وظيفية مناسبة للعيش في صورة كريمة وتحقيق مستقبل أفضل وكثير منهم من يرغبون في التسجيل بالعسكرية ومن أمثلة البلدان التي توفر إمكانية التسجيل للشباب سلطنة عمان.

وضعت سلطنة عمان العديد من الشروط للتسجيل بالعسكرية أمام الشباب والمساهمة في التقليل من نسب البطالة بها وتوفير أكثر الفرص المتاحة أمام الشباب تأتي هذه الفرص أكثر للخريجين أصحاب المؤهلات العليا والتخصصات العلمية.

الشروط الأساسية للعسكرية في سلطنة عمان

شروط أساسية إذا توافرت يحق للشاب التسجيل بالعسكرية والحصول علي فرصة عمل مرموقة ومن هذه الشروط التي حددتها وزارة العمل :

أن يكون المتقدم عماني الجنسية هو وزجته في حالة كان متزوج.

ألا يزيد سن المتقدم للتسجيل عن 23 عام وقت التسجيل.

ألا يقل مجموعة درجاته لنسب محددة في عدد من المواد العلمية فمثلا الرياضة ألا يقل المجموع عن 55% واللغة الإنجليزية ألا يقل المجموع عن 60% والفيزياء ألا يقل المجموع عن 55%.

الخضوع لجميع الاختبازات الطبية اللازمة عليه.

أن يكون من الناجحين في شهادة الدبلومة العامة.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

ألا يكون المتقدم للتسجيل يشغل وظيفة حكومية أو خاصة.

تتوافر هذه الوظائف للرجال فقط للتسجيل بالوظائف العسكرية.

النجاح في الاختباز الذي تعده لجنة اختيار الضباط المرشحين.

الوصول لنسب محددة في عدد من التخصصات ومنها الشهادة العامة بتقدير ب أما تقدير شهادة التخرج فيكون ج.

الإلمام بكافة عادات وتقاليد المجتمع العماني.

يسمح للمتزوج من امرأة من احدي دول مجلس التعاون الخليجي من فرصة التقديم للوظائف العسكرية.

يسمح للمواطن السعودي من التسجيل في الوظائف العسكرية بسلطنه عمان.

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التسجيل بوظائف الكليات العسكرية

يتاح التقديم علي الوظائف العسكرية إلكترونيا بإتباع عدد من الخطوات الآتية وهي :

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل العماني من شبكة الإنترنت.

الضغط علي تسجيل الدخول أعلي الصفحة.

كتابة رقم المرور والرقم المدني وكود النحقق ثم النقر علي تسجيل الدخول.

من علامة التبويب النقر علي خيار فرص العمل.

تحديد نوع الوظيفة المتقدم إليها.

الضغط علي أيقونة التقديم.

النقر بعدها علي زر تسجيل.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بصورة صحيحة والضغط علي إرسال الطلب المقدم.

ما هي الوظائف التقنية العسكرية بعمان

من خلال الوظائف وبالتعاون المشترك بين وزارة العمل والكلية العسكرية للتقنية يتوافر أمام المتقدمين للوظائف الكثير من فرص التدريب العملي والتعليمي ومن أمثلة الوظائف المتاحة ( السلاح الجوي السلطاني،الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع،الجيش السلطاني العماني).

الرتب العسكرية في عمان

يأتي تصنيف الرتب بناء علي الخبرة في المجال العسكري للشخص بجانب شهادته الجامعية،

ويتم الحصول علي الرتب للأشخاص بناء علي أعلي الدرجات العسكرية الحاصلين عليها بالفعل والرتب المتاحة هي ( الجندي،العريف،الرقيب،رقيب أول،ملازم،ملازم أول،نقيب،رائد،مقدم،عقيد،عميد،لواء،فريق،فريق أول،مشير) يأتي هذا الترتيب للرتب من أدني رتبة عسكرية لأعلي رتبة عسكرية.

أن توزيع المناصب بالعسكرية يعتمد علي الاختصاصات وهي رتب الضباط لأنها المسؤولة في الأساس عن الأمور القيادية والتنظيمية.