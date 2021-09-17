طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 في 3 دقائق وموعد التسجيل

تتزايد التساؤلات حول طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 مع بدء اقتراب موعد فتح باب التسجيل المقرر له في شهر أكتوبر 2021، حيث تعد حلم الحصول على “الجرين كارد” أو البطاقة الخضراء أمل يراود الملايين في العالم العربي ولا سيما وأن البعض يراي أن حصوله على الجنسية الأمريكية يسهل له كثير من أحلامه وخاصة وأن القبول في الهجرة العشوائية لأمريكا لا يعتمد سوي على الحظ فقط لا يحتاج منك دفع أي أموال، لهذا نوضح لكم آلية التقديم وموعد التسجيل والشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

يمكنكم التقديم في برنامج الهجرة العشوائية إلي أمريكا بدون دفع أي رسوم مالية من خلال موقع الهجرة العشوائية”اللوتري”، عن طريق الهاتف او الكمبيوتر في وقت بسيط جدا يمكنك الإنتهاء من التقديم والتسجيل بنجاح، حيث يتم قبول أكثر من 55 ألف شخص سنوياً للحصول على الجنسية الأمريكية، لذا كل ما عليك هو التأكد من أن شروط التقديم في الهجرة العشوائية متوافقة عليك، ثم التقديم على رابط الموقع الرسمي للهجرة العشوائية لأمريكا.

خطوات التسجيل في الهجرة العشوائية

الدخول إلي موقع الهجرة العشوائية لأمريكا .

. الإجابة على الأسئلة الموجودة في زمن لا يزيد عن نصف ساعة، حيث أن عدد الأسئلة 14 سؤال فقط.

تسجيل بياناتك الشخصية (الإسم، الجنس، تاريخ الميلاد، مدينة الميلاد، دولة الميلاد).

رفع صورة شخصية على خلفية بيضاء يظهر فيها جميع ملامح الوجه.

تسجيل بيانات (رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، الحالة الاجتماعية).

كتابة بيانات الأسرة اذا كنت متزوج.

النقر على استمرار بهذا ستكون انتهيت من التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا.

سيظهر إليك رقم”الكونفيرميشن نمبر” Confirmation number عليك الاحتفاظ به جيدا.

شروط القبول في الهجرة العشوائية لأمريكا

حددت الولايات المتحدة الأمريكية بعض من الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين والتي من أبرزها التالي:



أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

ينبغي أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية علي الأقل.

ملئ بيانات طلب التسجيل بدقة عالية، وان تكون جميع المعلومات صحيحه 100%، وان لا تزيد مدة ملئ البيانات عن 30 دقيقة.

يجب عليك عند ملئ البيانات تسجيل أبنائك الذي أعمارهم أقل من 21 من زوجة واحدة فقط.

لا يشترط أن تكون تجيد اللغة الإنجليزية عند التقديم.

الاحتفاظ ببيانات التقديم مثل البريد الإلكتروني ورقم التسجيل أو التأكيد.

موعد التسجيل في اللوتري الامريكي 2022

تبدأ عمليات التسجيل اللوتري الأمريكي أو برنامج الهجرة العشوائية يوم 7 أكتوبر 2021 ويستمر فتح باب التسجيل حتي يوم 10 نوفمبر 2021، يتم التسجيل عبر موقع الهجرة العشوائية كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

كيفية التعرف على نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022

بعد أن قمت بالتسجيل في الهجرة العشوائية في الموعد المحدد من السابع من أكتوبر وحتي العاشر من نوفمبر وحصلت على رقم (confirmation number)، يمكنك الإستعلام عن النتيجة عبر إتباع بعض الخطوات البسيطة كالتالي:

الدخول على رابط الهجرة العشوائية .

النقر على (Check status).

التوجه إلي صفحة التقديم والنقر على زر (continue).

سجل البيانات والمعلومات المطلوبة.

ادخل رقم (confirmation number).

الضغط على كلمة submit.

ستظهر لك النتيجة في الحال.

إلي هنا وصلنا إلي النهاية، ونذكركم أننا مستعدون للرد على جميع تعليقاتكم أسفل هذا المقال طريقة التسجيل في الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 في 3 دقائق.