التردد الجديد لقنوات أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية والثالثة بجودة HD

تم تغيير تردد قنوات أبو ظبي الرياضية الأولى والثانية والثالثة، فبحث الكثير من عشاق الرياضة عن الترددات الجديد لهذه القنوات، فتم نقل ترددات هذه القنوات على النايل سات والعرب سات، حيث أن هذه القنوات تقوم بنقل كافة المباريات والبطولات، فسيتم نقل هذه المباريات على قنوات أبو ظبي الرياضية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية واحدة من أهم القنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقوم ببث أهم المباريات الرياضية، لا تتخصص فقط في بث أخبار كرة القدم بل كل الألعاب الرياضية، فازداد متابعين هذه القناة في الآونة الأخيرة بفضل ما تنشره من أخبار رياضية، تتخصص هذه القناة في عرض مباريات السوبر الأسباني والإيطالي والخليج العربي والكويتي والإماراتي وزايد لأندية البطولة ودوري البحريني.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على النايل سات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الأولى: 12476

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة أبو ظبي الثانية: 12476

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة أبو الظبي الرياضية الثالثة: 12092

الاستقطاب: عمودي

فازداد منافسين هذه القناة، فهي تتنافس مع الكثير من القنوات الرياضية في إذاعة الأخبار الرياضية، فهذه القناة تعمل خلال سبعة أيام في الأسبوع كما أنها ستقوم بإذاعة كافة الأخبار في مدار 24 ساعة يومياً، لا تأخذ هذه القناة راحة نهائياً فهي تعمل على جذب انتباه المشاهدين وبالفعل هي تحقق نسبة مشاهدة عالية من جمهور دولة الإمارات وغيرها من الدول.

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