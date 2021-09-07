“التأشيرات الخضراء” نظام جديد للإقامة في الإمارات

اصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة نوعاً جديداً من التأشيرات للإقامة داخل الدولة و هي التأشيرات الخضراء بالإضافة إلى التأشيرات العادية والذهبية و ذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم شؤون الجنسية و الإقامة ضمن خطة الدولة الاقتصادية.

في إطار قرارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قام مجلس الوزراء بإصدار قرارات جديدة بشأن تنظيم الجنسية والإقامة في دولة الامارات العربية المتحدة.

صرح وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية ثاني بن احمد الزيودي ان دولة الإمارات قد اعلنت عن أنواع جديدة من تأشيرات الإقامة لتنظيم شؤون المقيمين داخل الدولة و لجذب المزيد من الكفاءات واصحاب المهارات والأعمال المتميزة للدولة للسير في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة، وذلك أثناء مؤتمر صحفي اقيم في دبي للإعلان عن إطلاق الحزمة الأولى من القرارات والمشاريع الإقتصادية تحت مظلة مبادرة (مشاريع الخمسين)، فبالإضافة الى الإقامات العادية والذهبية توجد الآن الإقامات الخضراء.

ولا تتطلب التأشيرات الخضراء كفالة صاحب العمل للمقيم، كما تم شمول الأبناء حتى 25 عام داخل نظام الإقامه بدلا من 18 سنة.

كما قررت دوله الامارات السماح لمن فقدوا وظائفهم بالبقاء داخل البلاد لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٦ اشهر حيث كانت الإقامات مرتبطة فقط بعقود العمل.

كما صرح الزيودي بان الإمارات عقدت ٨ إتفاقيات إقتصادية إستثمارية لتحقيق المزيد من النهضة الإقتصادية للبلاد في إطار خطة الدولة للتنمية في مختلف مجالات للعقود الخمس القادمة.