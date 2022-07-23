الاعلامية احلام العجارمة.. تفاصيل اختطاف نجل المذيعة الأردنية من تركيا إلى سوريا على يد عصابات

الاعلامية احلام العجارمة، ابن الاعلامية احلام العجارمة، تفاصيل اختطاف ابن الاعلامية احلام العجارمة.. هكذا تزايد البحث من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث في عددًا من الدولة العربية، ما تسبب في تصدرها للنتائج، ضمن الأكثر بحثًا، عقب تعرض نجل الإعلامية أحلام العجارمة إلى الاختطاف خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي تسبب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات الإعلامية عن التفاصيل وخروجها في تصريحات صحفية على مدار الساعات القليلة الماضية.

الاعلامية احلام العجارمة

الاعلامية احلام العجارمة، هكذا بحث النشطاء رغبًة في معرفة ما حدث مع نجلها، ذلك بالإضافة إلى تطورات الموضوع وما وصل إليه من حلول أو أزمات بحسب ما تم التوصل إليه في الاتفاق مع الجهة التي اختطفته، لذا خرجت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة في تصريحات صحفية لها، في وسائل الإعلام التركية، لتتحدث بألم وحزن عن تعرض نجلها الوليد، إلى عملية خطف من قبل عصابة للاتجار بالبشر، وتلك العصابة متواجدة في إسطنبول بتركيا، خلال الأيام القليلة الماضية، لذا تزايد البحث عنها بشكل كبير وتصدرت المؤشرات.

نجل الاعلامية احلام العجارمة

الاعلامية احلام العجارمة، قالت في تصريحات صحفية لها في وسائل الإعلام التركية، انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حديثها عن خطف نجلها، عن عملية استعادته وتفاصيلها، وذلك عقب بذل جهود كبيرة من قبل السلطات التركية، حيث أكدت الإعلامية الأردنية أنه تم تهريب نجلها إلى محافظة إدلب في سوريا بطريقة خطيرة للغاية، وذلك عقب أن تم اختطافه من مكان إقامتها في إسطنبول بتركيا.

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تفاصيل اختطاف نجل الاعلاميه احلام العجارمة

الاعلامية احلام العجارمة قالت إن نجلها عاد إلى حضنها عقب مرور حوالي ثلاثة أسابيع على اختطافه، كيث فقدت أثر الوليد في إسطنبول وعلى الفور تواصلت مع السلطات التركية، ووفقًا للمعلومات فقد تم تهريب نجلها ونقله إلى إدلب السورية بطريقة خطيرة، وأضافت أنه السلطات التركية استطاعت التعرّف على الخاطفين، ذلك بالإضافة إلى الجهة التي نقله إليها، بفضل و جهود السلطات التركية، والسفارة الاردنية، مؤكدة أنها كانت لحظات طويلة للغاية عليها، حينما انتظرته لرؤيته واحتضانه ولن تُمحى من ذاكرتها.