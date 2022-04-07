مسابقة حلم تعد أشهر مسابقة في الوطن العربي، لما تقدمه من جوائز نقدية كبيرة تصل قيمتها إلى 3.5 مليون دولار، ويتم تقسيم هذه الجوائز النقدية إلى جوائز متنوعة، وبسبب تعدد الجوائز وقيمتها الكبيرة يرغب العديد من المواطنين بالوطن العربي بالاشتراك في مسابقة الحلم ويطمحون إلى الفوز بالجائزة، وفي هذا المقال على موقع نجوم مصرية سوف نتحدث عن كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الاشتراك والتواصل الجديدة.

مسابقة الحلم

مسابقة الحلم من أحد أشهر برامج المسابقات في الوطن العربي، التي اشتهرت بشدة في الفترة الماضية نتيجة بحث الكثير من العرب عنها والتقديم بها، ومسابقة الحلم هي من إنتاج شبكة إم بي سي السعودية، وتقدم تبع برنامج صدى الملاعب، ويقوم بتقديم البرنامج الإعلامي مصطفي الأغا، وتقدم المسابقة جوائز نقدية تصل قيمتها إلى حوالي 3.5 مليون دولار، ويتم تقسيمها إلى عدة جوائز للفائزين بالسحب.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

أعلنت مسابقة الحلم أنه يمكن لجميع المواطنين بالوطن العربي الاشتراك بالمسابقة، ولكن أعلنت أيضاً عن مجموعة شروط يجب توافرها قبل التقديم على المسابقة، وهي كالتالي:

الاشتراك بالمسابقة متاح لأي من حاملي الجنسية العربية.

أن يكون المتقدم قد تعدي السن القانوني للاشتراك في المسابقة.

أن لا يكون المتقدم له أي صلة قرابة من أحد العاملين بمسابقة الحلم.

إرسال رسالة «حلم» أو «Dream» من الرقم المخصص للدولة التي يقيم بها المتقدم.

الإجابة على أسئلة إدارة مسابقة الحلم بدقة، من خلال الرسائل النصية بعد إرسال الرسالة.

متابعة نتيجة المسابقة عبر قناة إم بي سي.

أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم

يمكن للمتقدمين من مصر بالاشتراك من خلال الاشتراك على الأرقام التالية: (95458 أو 95450).

أما المقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة يمكنه الاشتراك من خلال الرقم التالي: (6070).

والمقيمين بدولة السعودية يمكنهم الاشتراك من خلال الرقم التالي: (650444).

وفي حالة المقيم بدولة الكويت يتم الاشتراك من خلال الرقم التالي: (4141).

أما المقيمين بدولة سوريا يشتركوا من خلال الرقم التالي: (1555).

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم، من أكثر ما يبحث عنه المواطنين بالوطن العربي، نتيجة شهرة المسابقة وما تقدمه، ونتيجة لذلك وفرت مسابقة الحلم طريقتين للاشتراك بالمسابقة وهما كالتالي:

الاشتراك من خلال الرسائل النصية

يمكن الاشتراك بمسابقة الحلم عن طريق إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة «حلم» أو «Dream» على الأرقام الخاصة بالبلد التي تقيم بها بعد ذلك يتم إرسال مجموعة رسال نصية يجب الإجابة عليها بدقة لمضاعفة فرصة الفوز.

الاشتراك من خلال تطبيق الحلم

وفرت مسابقة الحلم تطبيق خاص بها على كل من هواتف الأندرويد وكذلك الآيفون للاشتراك بالمسابقة، ويمكن الاشتراك من خلال التطبيق كالتالي: