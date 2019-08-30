عكفت وزارة الكهرباء المصرية على توضيح طريقة معرفة فاتورة الكهرباء في مصر إلكترونية عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على المواطنين ضمن خطط لوصول الدعم لمستحقيه واستبعاد شريحة كبيرة من غير المستحقين لدعم الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة المشروعات الجديدة التى تخوضها الوزارة بمد مزيد من شبكات الكهرباء وتجديد صيانتها لمنع الانقطاع وحل مشكلة انقطاع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

فيما يبحث باستمرار الشعب في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب أو رقم الهوية كما يطلق عليها، حيث توفر الشركة السعودية للكهرباء خدمات إلكترونية عديدة منها معرفة قيمة فاتورة الكهرباء إلكترونيًا وحساب الفواتير القديمة والجديدة من أجل رصد المواطن استهلاكه على مختلف الشهور والعمل على تنظيمه، ويقدم موقعنا في هذا المقال الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر والسعودية سبتمبر 2019 برقم الحساب وقراءة العداد ضمن الخدمات التى يدعم بها متابعيه.

فاتورة الكهرباء سبتمبر 2019

ترتفع قيمة فاتورة الكهرباء في الفصول الصيفية عن الشتوية نظرًا لاستهلاك شريحة أكبر في الكهرباء لتشغيل المكيفات الهوائية والمراوح الكهربائية، فيما أعلنت وزارة الكهرباء المصرية عن زيادة شرائح الكهرباء في الأونة الأخيرة مما زاد قلق المواطنين لارتفاع قيمة فواتير الكهرباء ومع نهاية كل شهر يزداد بحثهم عن الاستعلام على فواتير الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في مصر بقراءة العداد

تسجيل الدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية.

اختيار الخدمات.

أنقر على خانة الاستعلام عن الفواتير.

حدد اسم المحافظة رقم العداد، المكوّن من 10 أرقام.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في السعودية برقم الحساب

الدخول على رابط موقع شركة الكهرباء. إضافة رقم الهوية أو الحساب. الاستعلام عن الفواتير القديمة والجديدة.

ويجدر الإشارة إلى أن شركة الكهرباء السعودية وفرت رقم خاص لخدمة العملاء موحد من أجل الاستفسار عن الفواتير والاتصال على مركز خدمة المشترك على الرقم 920001100 في إطار التسهيل على مواطنيها.