الإمارات .. 6 فئات جديدة مُرشحة للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي

يعتبر الحصول على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة من الأهداف التي يسعى إليها العديد من راغبي العمل والاستقرار بالخليج، كما تعتبر الحكومة الإماراتية الإقامة الذهبية وسيلة لجذب الموهوبين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ووفقاً لما كشفته جريدة الإمارات اليوم نقلاً عن مصدر رسمي بالحكومة الإماراتية، فهناك اتجاه لمنح الإقامة الذهبية لستة فئات جديدة بإمارة أبوظبي بالإضافة للفئات الأساسية التي حددتها للحصول على الإقامة الذهبية.

ما هي الفئات الجديدة وما مدة الإقامة الممنوحة

وفقاً لما كشفه المصدر الحكومي، ستتيح الإقامة الذهبية للحاصلين عليها، الإقامة بإمارة أبوظبي لمدة عشرة أعوام، ويمكن لهذه الفئات الحصول عليها:

1- نخبة الباحثين ورجال الدين

تمنح الإقامة الذهبية لهذه الفئة بشرط الحصول على توصية من وزارة الثقافة والشباب، أو من السلطات المحلية المعنية.

2- المتخصصون المميزون في الصناعة وقطاعات الثورة الصناعية الرابعة

وهذه الفئة يجب أن تحصل على توصية من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أو من السلطات المحلية المعنية.

3- خبراء الرعاية الصحية المميّزين

وتحصل هذه الفئة على الإقامة الذهبية بعد الحصول على توصية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو دائرة الصحة في أبوظبي، كما يجب أن يكون حاصلاً على رخصة سارية المفعول للعمل في دولة الإمارات.

4- المتخصصين في المجالات التعليمية

ويشترط على هذه الفئة الحصول على توصية من وزارة التربية والتعليم أو دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، مع الحصول على رخصة سارية المفعول للعمل في أبوظبي أو دولة الإمارات.

5- النوابغ من المواهب في المجالات المهمة الأخرى

وتمنح الإقامة الذهبية لهذه الفئة بشرط الحصول على موافقة أو توصية من السلطات الاتحادية أو المحلية المعنية.

6- أصحاب المواهب في التكنولوجيا الرقمية

وهذه الفئة يجب أن تحصل على توصية من مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية أو السلطات المحلية المختصة.

وكان نظام الإقامة الذهبية قد تم إقراره من قبل للاستفادة من الخبرات والمواهب والمهارات المتميزة، حيث كان يمنح للمواهب الدولية المتميزة، والمهنيين والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، والأطباء المتخصصين، والعلماء والمخترعين والمبدعين والرياضيين، بالإضافة لإصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين العقاريين في الإمارات.