الإمارات وجهة المبدعين تطلق صندوق دعم صناعة المحتوى

ستقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص ما يقارب من 150 مليون درهم (40.83 مليون دولار) لإنشاء صندوق دعم صناعة المحتوى لتقديم أداء قوي ومؤثر لدعم قدراتهم، وفق توجيهات نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

حيث ركزت اهداف الصندوق على

دعم وتحفيز إنتاج محتوى مؤثر وعالي الجودة.

تقديم الدعم لنخبة صناعة المحتوى وتمهيد الطريق أمامهم للوصول للعالمية.

جذب التمويل والاستثمارات إلى قطاع الإعلام الحديث.

تقديم الدعم لشركات صناعة المحتوى لمساعدتها على تقديم مستوى أفضل.

زيادة صناعة المحتوى المحلي.

الوقت المحدد للمشروع

يهدف هذا المشروع إلى جمع أمهر وأشهر صناع المحتوى الصناعي المؤثر تحت سقف واحد، لتوفير بيئة مناسبة لإنتاج محتوى أفضل ومساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزارة الخارجية، مجلس وزراء وزارة الخزانة، محمد القرقاوي الإماراتي.

ومن المقرر إقامة حفل عشاء حول ما يتعلق بصناعة المحتوى، وتوفير الدعم الفني قبل الدورة بالتعاون مع مؤسسات و شركات عالمية، بالإضافة إلى تقديم خدمة أستوديو للتصوير وابتكار محتوى فائق الجودة.