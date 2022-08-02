 الإمارات تعلن خفض أسعار البنزين بعد 5 أشهر من الزيادة المستمرة

أعلنت الحكومة الإماراتية أنها بصدد خفض أسعار البنزين والوقود في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد مرور 5 أشهر من الزيادة المستمرة، تأثراً بما يجري في العالم من أحداث أثرت بلا شك على سعر النفط العالمي، لكن السلطات الإماراتية قامت خفض أسعار البنزين حتى لا يتأثر المواطن الإماراتي من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة، سوف نتعرف على تفاصيل إعلان تخفيض أسعار الوقود والبنزين في الإمارات من خلال سطور هذا المقال.

خفض أسعار البنزين في الإمارات أغسطس 2022

انخفضت أسعار البنزين والديزل في الإمارات العربية المتحدة بعد قرار الحكومة بضرورة خفض البنزين حتى لا تؤثر على بقية الأسعار في أنحاء الإمارات وذلك بعد شهور متواصلة عانت فيها الإمارات كباقي دول المنطقة من ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك بعد قرار دولة الإمارات بخفض سعر البنزين والديزل لشهر أغسطس، وذلك بالأسعار التالية:

سعر الديزل: سعره 4.14 بعد سعر 4.76 درهم. سعر بنزين 95: سعره 3.92 بعد سعر 4.52 درهم. سعر بنزين 98: سعره 4.03 بعد سعر 4.63 درهم.

تطبيق السعر الجديد من اليوم في الإمارات

أعلنت الحكومة الإماراتية متمثلة في لجنة تحديد أسعار الوقود في الإمارات عن نيتها خفض أسعار البنزين والديزل في كافة المدن الإماراتية اعتباراً من الأثنين الأول من أغسطس 2022م، وذلك بعد مناقشة الأمر في اللجنة.

وقد قررت اللجنة أيضاً تثبيت سعر الوقود مؤقتاً لحين معرفة التغيرات العالمية الناتجة عن رفع أسعار الوقود العالمي جراء الحرب الروسية الاوكرانية، والذي أدى إلى ارتفاع سعر النفط منذ مارس الماضي.

يذكر ان الإمارات العربية المتحدة عانت في الفترة السابقة من ارتفاع سعر البنزين والديزل خاصة في شهري يونيو ويوليو 2022، مما جعل المواطنين يشتكون من ارتفاع الأسعار خاصة البنزين والديزل، وهو ما جعل الحكومة تستجيب لهذه الشكاوى.

ارتفاع سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي

من ناحية أخرى ارتفاع سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي في يوم الأثنين 1 أغسطس، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 0.14 % في جلسات التداول لهذا اليوم، وبهذا يسجل اليورو مقابل الدرهم الإماراتي 3.7526 درهم.

يذكر أن أوروبا تعاني هذه الأيام من موجة تضخم كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مع توقعات لزيادة التضخم في أوروبا والعالم في بداية الشتاء المقبل إذا استمرت الحرب وهذه الأوضاع الحربية في العالم، وهذا ما يؤثر بالتأكيد على أسعار العملات والنفط.