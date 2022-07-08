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الإمارات تشجّع مواطنيها على العمل الحرّ بقرار ثوريّ

سالم نبيل

ترأس اليوم محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي, وزير الدفاع في دولة الإمارات, اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي لبحث المستجدات الإقتصادية, حيث تمّ اتخاذ قرارات كثيرة لصالح الشعب الإماراتي يمكن وصفها بالقرارات الثورية.

محمد بن راشد آل مكتوم في اجتماع رئاسة الوزراء

ومن ضمن هذه القرارات:

ـ السماح لأي موظف حكومي بأخذ إجازة لمدّة سنة كاملة للتفرغ لعمله الحرّ مع الحفاظ على نصف الراتب شهريّا و فوق كل هذا يمكن العودة للوظيفة بعد مرور السنة في حال لم تنجح تجربة العمل الحرّ التي تمّ خوضها.

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وهذه التغريدة من الحساب الحكومي الرسمي للشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم للإعلان عن القرار المذكور في هذا المقال:

وهذا القرار جاء ضمن عدّة قرارات لإنعاش الإقتصاد في البلد و تشجيع الشباب على تأسيس مؤسسات صغرى و متوسطة, حيث من أكبر العوائق للشاب الذي يريد الإقبال على العمل الحرّ هو الخوف من ترك وظيفته ثمّ الخسارة في مشروعه ما يؤدّي لخسارة من كل جهة, ولإزالة هذا الخوف من المجهول أو العائق الكبير أقدمت القيادة العليا في الإمارات المتحدة على هذا القرار الذي لاقى ترحيبا من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي.

سالم نبيل

نبيل من الجزائر العاصمة متحصل على ليسانس إدارة أعمال , أعشق التدوين ومتابعة كل ما هو جديد في التكنولوجيا وآخر الأخبار والصور والطرائف وادخال البسمة والفرحة على اخواني.


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