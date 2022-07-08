الإمارات تشجّع مواطنيها على العمل الحرّ بقرار ثوريّ

ترأس اليوم محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي, وزير الدفاع في دولة الإمارات, اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي لبحث المستجدات الإقتصادية, حيث تمّ اتخاذ قرارات كثيرة لصالح الشعب الإماراتي يمكن وصفها بالقرارات الثورية.

ومن ضمن هذه القرارات:

ـ السماح لأي موظف حكومي بأخذ إجازة لمدّة سنة كاملة للتفرغ لعمله الحرّ مع الحفاظ على نصف الراتب شهريّا و فوق كل هذا يمكن العودة للوظيفة بعد مرور السنة في حال لم تنجح تجربة العمل الحرّ التي تمّ خوضها.

وهذه التغريدة من الحساب الحكومي الرسمي للشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم للإعلان عن القرار المذكور في هذا المقال:

وأقررنا اليوم ضمن المجلس قرار إجازة التفرغ للمواطنين العاملين في الحكومة الراغبين في إدارة أعمالهم الحرة .الإجازة تبلغ عام كامل بنصف الراتب مع الحفاظ على الوظيفة ..هدفنا تشجيع شبابنا على الاستفادة من الفرص التجارية الضخمة التي يوفرها اقتصادنا الوطني .. pic.twitter.com/3UpZ8PG8yY — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 7, 2022

وهذا القرار جاء ضمن عدّة قرارات لإنعاش الإقتصاد في البلد و تشجيع الشباب على تأسيس مؤسسات صغرى و متوسطة, حيث من أكبر العوائق للشاب الذي يريد الإقبال على العمل الحرّ هو الخوف من ترك وظيفته ثمّ الخسارة في مشروعه ما يؤدّي لخسارة من كل جهة, ولإزالة هذا الخوف من المجهول أو العائق الكبير أقدمت القيادة العليا في الإمارات المتحدة على هذا القرار الذي لاقى ترحيبا من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي.