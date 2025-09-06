أخبار عربية

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو وتؤكد دعمها لمصر في ملف تهجير الفلسطينيين

أحمد المدبولي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها الكامل لجهود مصر المستمرة في التصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو وتؤكد دعمها لمصر في ملف تهجير الفلسطينيين

حيث أدانت في الوقت ذاته تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع.

اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن تصريحات نتنياهو تمثل “امتدادًا خطيرًا لسياسات الاحتلال”.

مؤكدة أن هذه الدعوات تُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتعديًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

ثمنت الإمارات الجهود المصرية الرامية إلى نصرة الشعب الفلسطيني والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة عن المدنيين.

و جددت الإمارات موقفها الرافض لكل محاولات تهجير أو تصفية القضية الفلسطينية من خلال دعوات نتنياهو للتهجير.

مؤكدة أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتم إلا عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.