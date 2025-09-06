الإمارات تدين تصريحات نتنياهو وتؤكد دعمها لمصر في ملف تهجير الفلسطينيين

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعمها الكامل لجهود مصر المستمرة في التصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

حيث أدانت في الوقت ذاته تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع.

اعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية أن تصريحات نتنياهو تمثل “امتدادًا خطيرًا لسياسات الاحتلال”.

مؤكدة أن هذه الدعوات تُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتعديًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

ثمنت الإمارات الجهود المصرية الرامية إلى نصرة الشعب الفلسطيني والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتخفيف المعاناة عن المدنيين.

و جددت الإمارات موقفها الرافض لكل محاولات تهجير أو تصفية القضية الفلسطينية من خلال دعوات نتنياهو للتهجير.

مؤكدة أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يتم إلا عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.