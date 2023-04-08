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الإمارات العربية المتحدة: غرامة تصل إلى مليون درهم وسجن 5 سنوات لهذا السبب

هاجر بلتاجي

أوضحت النيابة العامة الإماراتية اليوم، عبر منشور على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة التحصيل غير المرخص للأموال.

وفقًا للمادة رقم 41 من المرسوم الاتحادي بقانون رقم 34 لعام 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، الشخص الذي يدعو أو يروج لمنافسة أو عملة مشفرة، أو الشخص الذي ينشئ أو يدير شركة أو محفظة وهمية من تلقي الأموال أو تحصيلها من الجمهور بغرض استثمارها أو إدارتها أو استغلالها أو تطويرها، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، أجل يعاقب بالحبس بالإضافة للغرامة المادية.

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يكون الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات. قد يتم أيضًا تغريم الجاني بغرامة مالية لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد عن مليون درهم.

وتأتي هذه المنشورات في إطار جهود النيابة العامة المستمرة لنشر الثقافة القانونية بين سكان دولة الإمارات وزيادة وعيهم بأحدث التشريعات في الدولة.

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هاجر بلتاجي

طالبة بكلية الزراعة جامعة كفرالشيخ، أعشق التدوين في العديد من المجالات، وأهتم بكل ما هو جديد وممتع.

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