الإعلامية مريم شهاب تنضم إلى جيش الأقلام المدافع عن فلسطين

يخوض عشرات الإعلاميين منذ أسابيع حرباً شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي لدحض الرواية الإسرائيلية والبروباغندا الغربية التي تعطي إسرائيل الحق في إبادة الشعب الفلسطيني، وذلك من مختلف البلدان العربية والأوروبية، حيث انضم العديد من الصحفيين إلى المنصات الرقمية بهدف مواجهة حملات التضليل والتزوير التي تستخدمها إسرائيل ووسائل الإعلام التابعة لها لتبرير ضرباتها الدموية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

الإعلامية مريم شهاب

والتي انطلقت عقب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة “حماس” ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ومن بين هؤلاء برز اسم الإعلامية اللبنانية مريم شهاب على منصة إكس خلال الفترة الماضية، حيث تواجه مريم تحديات كبيرة وحدها، وتسعى لنقل الأخبار بشكل لحظي، وتعمل على نفي وتكذيب الروايات الإسرائيلية وتفنيد المقالات الغربية وشرحها بدقة وتفصيل.

من هي مريم شهاب؟

مريم شهاب العاملة في قناة أوروبية والمقيمة في فرنسا، شاركت في العديد من التظاهرات الداعمة لفلسطين والمطالبة بوقف فوري للحرب الإسرائيلية، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل حوالي ١٥٠٠٠ فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فهي الصحفية ذات الخبرة والتاريخ المهني المتنوع، والتي شغلت عدة مناصب في وسائل إعلام عربية وغربية، تعتبر أحد أبرز الوجوه العربية المدافعة عن القضية الفلسطينية، وتؤكد أنه من حق الفلسطيني كغيره من شعوب العالم العيش بأمان وسلام.

وكانت مريم شهاب قد بدأت حياتها المهنية في فضائية فلسطينية، وتقول في أحد لقاءاتها إنها لا تنسى يوم إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل حوالي 1027 فلسطينياً، وأنه في هذا اليوم كتبت أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين خرجوا ضمن صفقة التبادل اسماً اسماً في القناة التي عملت بها، وكانت مع كل اسم تسأل كيف يمكن أن يساوي إطلاق سراح إسرائيلي واحد حرية ألف مواطن فلسطيني.

وفي العديد من تغريداتها تؤكد أن الشعب الذي يدفع اليوم أثماناً باهظاً سينتصر وأن دماء الفلسطينيين التي تروي غزة ستنبت نصراً عظيماً.