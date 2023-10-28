الأنترنت الفضائي يتصدر محركات البحث لدعم غزة

تصدر “الأنترنت الفضائي starlinkforgaza” محركات البحث في مصر وعدد من الدول العربية لدعم غزة بعد الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الأشقاء في القطاع خلال الساعات القليلة الماضية.

ويطالب رواد التواصل الاجتماعي من إيلون ماسك، مالك منصة “x” حاليًا، و”تويتر” سابقًا بضرورة التدخل ومنح الفلسطينيين الحق في استخدام الإنترنت الفضائي starlinkforgaza، مثلما فعل مع الأوكرانيين من قبل في حربهم مع القوات الروسية.

وتسيطر حالة من الصدمة والدهشة على المواطنين العرب من الوضع الذي أصبح عليه قطاع غزة، بعدما لم يتدخل أحد من القادة العرب للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين خلال الآونة الأخيرة.

ويستعد جيش الاحتلال لدخول قطاع غزة بريًا، حيث كشفت تقارير صحفية عبرية أن التدخل البري سيكون على مراحل، و ذلك خوفًا من ردة الفعل المتوقعة من المقاومة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن هناك حالة من القلق وسط قوات الاحتلال من الهجمات التي متوقع أن تكون عنيفة خلال الفترة المقبلة من فصائل المقاومة.

في سياق متصل، تتواصل أعداد الوفيات داخل قطاع غزة في زيادة كبيرة، حيث سجلت وزارة الصحة قرابة ال 5000 حالة وفاة من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى الخسائر الإقتصادية الكبيرة.

وكانت مباراة الزمالك أمام إنبي اليوم، ضمن منافسات الدوري العام المصري لهذا الموسم، قد شهدت هتافات مستمرة من جماهير القلعة البيضاء لمساندة القضية الفلسطينية وغزة جراء ما يحدث معهم خلال الفترة الماضية.