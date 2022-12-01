“الأمير الغاضب”.. عبد الرحمن بن فهد أيقونة الصين وكأس العالم قطر 2022

لعبة كرة القدم ليست مجرد لعبة يتنافس فيها الأندية او المنتخبات، ولكنها أيضا وسيلة مهمة، بل من أبرز الوسائل وأهمها للتقريب بين الشعوب وبعضها، ومعرفة الثقافات الآخر، والانفتاح على الثقافات العالمية المجهولة دائما، وقد تثبتت بطولة كأس العالم قطر 2022 صحة هذا القول، حيث اتجهت أنظار العالم إلى دولة قطر بتنظيمها للمونديال من تلك النسخة، ليس فقط داخل الملاعب والمباريات، ولكن خارج الملاعب أيضا.

فيديو عبد الرحمن بن فهد أيقونة كأس العالم قطر 2022

فيديو قصير لم يتعد عشرة ثوان، كان سببا في شهرة أحد أبناء دولة قطر، ليس في قطر أو المنطقة العربية فقط، ولكن في العالم كله، حيث ظهر شاب قطري في المباراة الافتتاحية للمونديال من تلك النسخة، أمام فريق الأكوادور، وهو يتفاعل مع منتخبه، ويظهر وهو يرتدى الزى التقليدي القطري، وفوق رأسه الشماغ القطري المشهور، وبسبب تلك اللقطة التي وثقتها عدسات الكاميرات من مختلف القنوات والصحف العالمية، سبب انفعاله مع المباراة، تحول الشاب القطري عبد الرحمن بن فهد إلى أيقونة، يشبه إلى حد كبير تميمة قطر لكأس العالم 2022.

عبد الرحمن بن فهد وتريندات الصين

عبد الرحمن بن فهد، أصبح في مقدمة “التريندات” العالمية، وخاصة في الصين، والتى تحول فيها عبد الرحمن إلى أيقونة حقيقة، بين مستخدمي تطبيق “تيك توك”.

يقول عبد الرحمن بن فهد، خلال لقاء تليفزيوني في إحدى القنوات القطرية عقب شهرته، “جائنى إيميل من شركة تيك توك الصينية أن أقوم بتدشين حساب على تيك توك الصينى، وفى أقل من يوم واحد وصلت إلى 11 مليون متابع.. ولدى أفكار لتقديم فيديوهات عليه”.

وتابع: “ردة الفعل كانت عفوية وهى السبب في انتشار هذه اللقطة، والسبب في وصول الإيميلات إلى وشهرتي على مواقع التواصل الاجتماعى”.

عبد الرحمن بن فهد الأمير الغاضب

وتفاعل عشرات الصينين مع فيديو عبد الرحمن، كما قاموا بتقليده وارتداء نفس الزى، وقاموا بتقليد حركاته أثناء اللقطة العفوية الشهيرة، والكثيرون منهم طالبوه بتدشين حساب على تيك توك، وهو ما استجاب له عبد الرحمن بن فهد، ليلقب في النهاية بـ “الأمير الغاضب”.