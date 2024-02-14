الأمم المتحدة تخصص 15 مليون دولار لمواجهة الأزمة الغذائية الحادة في السودان

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر مجاعة كارثية في السودان وذلك في الفترة ما بين شهري أبريل ويوليو القادمين حيث تعتبر تلك الفترة “فترة عجاف” بين موسمي الحصاد في وقت يكافح فيه ملايين الأشخاص من أجل اطعام أنفسهم، وحذر بيتر غراف ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان من أن هناك كارثة حقيقية تتشكل بسبب انهيار النظام الصحي في السودان بسبب القتال المتواصل في البلاد وذلك في ظل وقوع ملايين الأشخاص في السودان ضحية لأمراض معدية وذلك بسبب ضعف الإمدادات الصحية في البلاد، وقال بيتر غراف بأن هناك مخاوف من وصول الجوع لمستويات كارثية وبالأخص في المناطق الأكثر تضررا في السودان والتي تعاني بسبب القتال القائم منذ إبريل الماضي أي منذ قرابة عام كامل وتعتبر فترة العجاف هي الفترة التي تسبق الحصاد مباشرة والتي تستنفذ فيها الحبوب من المحاصيل السابقة وتمتد تلك الفترة ما بين أبريل إلى يوليو حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير بسبب انخفاض المخزونات، يعاني السودان أصلا من أزمة غذائية حادة ترتبط بالقتال المستمر حيث يعتمد السودان بشكل شبه كامل على الواردات من الدول المجاورة، وأسفرت الحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل الماضي عن مقتل آلاف الأشخاص حتى الآن وذلك بحسب تقارير رسمية ويحتاج حاليا حوالي 25 مليون شخص في السودان أي أكثر من نصف السكان هناك للمساعدات الإنسانية العاجلة حيث يحتاج حوالي 18 مليون شخص للمساعدات بسبب مخاوف انعدام الأمن الغذائي الحاد، وأكد بيتر غراف بأن أكثر من 5 ملايين شخص يعيشون في حالة طوارئ غذائية، يتعرض الأطفال الذين يعانون نقص في التغذية لخطر متزايد للوفاة في السودان بسبب الأمراض التي يسببها تدهور الحالة الصحية مثل الاسهال والكوليرا والالتهاب الرئوي والحصبة وخصوصاً بسبب الافتقار للخدمات الصحية الحيوية في البلاد.

https://x.com/UNReliefChief/status/1757431392873402789?s=20

يذكر أيضا بأن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت تخصيص 15 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء الحادة بالسودان حيث أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث تخصيص مبلغ 15 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للطوارئ وذلك لمواجهة أزمة الغذاء في السودان حيث أكد جريفيث عبر الحساب الرسمي له على موقع X تويتر سابقا بأن ما يقرب من 5,000,000 شخص بالسودان يواجهون الجوع وحذر بان الأمور ستتدهور في ظل استمرار الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكانت عدة أصوات أ تصاعدت المطالبة بالاهتمام بالأزمة الذي يواجهها السودان حيث قالت ليني كينزلي المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان بأن البلاد تواجه أهدى أسوأ أزمات الجوع في العالم.

ومنذ منتصف أبريل 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حرباً خلفت أكثر من 13 ألف قتيل وما يزيد على 7 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة، وأظهر تحليل نشرته مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي العالمية المشتركة بين 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية في نوفمبر الماضي معاناة 5 ملايين و830 ألف شخص في السودان من انعدام أمن غذائي حاد، في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر من عام 2023، يذكر بأنه حتى الآن لا توجد أي نية واضحة للطرفين لانهاء النزاع بشكل سلمي.