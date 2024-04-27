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الأردن.. الحزن يضرب المملكة بعد وفاة 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أفراح

أحمد علي

سيطرت حالة من الحزن الكبيرة على الشعب الأردني خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة 3 شبان يعملون في محل لتركيب خيم الأفراح في منطقة وادي موسى جنوبي الأردن.

وكان الثلاثة شباب متوجهين لتجهيز أحد الأعراس بالخيم والكراسي، لتنقلب مركبتهم ويتوفوا على الفور ليعودا إلى أهاليهم بأكفان بيضاء.

من هم الثلاثة شباب الراحلين

وكسفت تقارير صحفية عن هوية الثلاثة شباب الذين لقوا حتفهم، وهم: عواد محمد عواد المحاميد من مواليد 1996، وياسر محمد صديق يونس من مواليد 1986 ويحمل الجنسية المصرية، والشاب حمزة سليمان الشمري من مواليد 1996. قريب الشاب الشمري.

وأشارت التقارير إلى أن الثلاثة شباب كانوا يعملون في محل لبناء صواوين وخيم الأعراس وتوزيع الكراسي وخلال تجولهم في مركبة النقل التي كانت تستعد لتركيب إحدى الخيم، توفاهم الله بحادث سير.

وأكد أحد أقارب الشاب الراحل حمزة أن الأخير كان يستعد لمراسم زفافه بعد أشهر قليلة، إلا أن الموت كان أسرع من كل هذه الترتيبات.

مدير مستشفى الملكة رانيا يوضح 

فيما أوضح الدكتور موسى الشلبي، مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله بالبترا، أت الثلاثي المتوفي كانوا يعملون في مهنة معدات الأفراح، تدهورت مركبتهم في منحدر شديد بالمنطقة يدعى “نزول الحرفية”، وانقلبت قبل ان تصطدم بعمود.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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