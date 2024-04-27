الأردن.. الحزن يضرب المملكة بعد وفاة 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أفراح

سيطرت حالة من الحزن الكبيرة على الشعب الأردني خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاة 3 شبان يعملون في محل لتركيب خيم الأفراح في منطقة وادي موسى جنوبي الأردن.

وكان الثلاثة شباب متوجهين لتجهيز أحد الأعراس بالخيم والكراسي، لتنقلب مركبتهم ويتوفوا على الفور ليعودا إلى أهاليهم بأكفان بيضاء.

من هم الثلاثة شباب الراحلين

وكسفت تقارير صحفية عن هوية الثلاثة شباب الذين لقوا حتفهم، وهم: عواد محمد عواد المحاميد من مواليد 1996، وياسر محمد صديق يونس من مواليد 1986 ويحمل الجنسية المصرية، والشاب حمزة سليمان الشمري من مواليد 1996. قريب الشاب الشمري.

حزن في #الأردن: 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء! https://t.co/no4BUKaJV4 — كواليس بيروت – Kawalis Beirut (@KawalisBeirut) April 25, 2024

وأشارت التقارير إلى أن الثلاثة شباب كانوا يعملون في محل لبناء صواوين وخيم الأعراس وتوزيع الكراسي وخلال تجولهم في مركبة النقل التي كانت تستعد لتركيب إحدى الخيم، توفاهم الله بحادث سير.

حادثة مؤلمة تهز الأردن .. 3 شبان ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء#الأردن pic.twitter.com/JUOWLKKMCp — ديرتي البحرين (@Deertybhr) April 25, 2024

وأكد أحد أقارب الشاب الراحل حمزة أن الأخير كان يستعد لمراسم زفافه بعد أشهر قليلة، إلا أن الموت كان أسرع من كل هذه الترتيبات.

مدير مستشفى الملكة رانيا يوضح

فيما أوضح الدكتور موسى الشلبي، مدير مستشفى الملكة رانيا العبدالله بالبترا، أت الثلاثي المتوفي كانوا يعملون في مهنة معدات الأفراح، تدهورت مركبتهم في منحدر شديد بالمنطقة يدعى “نزول الحرفية”، وانقلبت قبل ان تصطدم بعمود.